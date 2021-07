Keti Koti: herdenk en vier afschaffing slavernij met theater, dialoog en stadswandeling

In Den Haag wordt vandaag op verschillende manieren stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij. Het Nationale Theater heeft voor het opnieuw een uitgebreid Keti Koti-programma samengesteld met een stadswandeling, dialoogtafel, talkshow en een voorstelling.

Keti Koti is een Surinaamse term welke staat voor gebroken ketenen en markeert een moment in de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863. Hoewel er nog geen officiële jaarlijkse feestdag is, zoals grote steden graag zouden zien , wordt er in Den Haag wel aandacht aan besteed.

Speciaal programma

Het Nationale Theater organiseert vandaag een speciaal programma. Zo is er de talkshow Tijd zal ons leren: Keti Koti waarin Romana Vrede met verschillende gasten praat over verborgen codes tijdens de slavernij en het adoptiesysteem. De talkshow is in Theater aan het Spui en begint om 14.00 uur.

Aan het begin van de avond zijn er de Keti Koti Dialoogtafels . Daarbij wordt door het uitwisselen van persoonlijke ervaringen stilgestaan bij de hedendaagse gevolgen van het Nederlandse slavernijverleden.

Ook is er in de avond de voorstelling Het is Tijd in Theater aan het Spui. De voorstelling, gemaakt door studenten van de opleiding Docent Theater Fontys, maakten deze na onderzoek over de slavernij en het koloniale verleden. De voorstelling gaat over verschillende vormen van verzet.

Stadswandeling

Daarnaast is er vanmiddag om half vier de wandeling Den Haag en slavernij waarin gewandeld wordt langs verschillende locaties in de stad die herinneren aan het slavernijverleden.

Deze wandeling start bij de Koninklijke Schouwburg waar in 1801 de eerste anti-slavernij voorstelling werd opgevoerd. Daarnaast gaat de route langs het Binnenhof, het Lange Voorhout en de Gevangenpoort. Leerlingen van theaterschool Rabarber vertellen verhalen bij theatrale stadswandeling.

LEES OOK: