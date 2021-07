Huisdichter Sjaak blikt terug op maand juni en de horrorpollers

Iedere eerste donderdag van de maand schuift stadsdichter Sjaak Kroes aan bij het radioprogramma Haags Bakkie, met een gedicht over de gebeurtenissen in de maand daarvoor.

Sjaak Kroes schrijft gedichten naar aanleiding van gesprekken met mensen. Hij is op straat, in de duinen of op een plein te vinden, achter een tafel en schrijft daar een gedicht over en voor zijn gesprekspartner. ‘Ik ben iedere dag met woorden bezig. Met rijm. Hoe ze zich tot een bepaald thema verhouden’, vertelt Kroes.

Het gedicht van de maand juni

Als je

met fantasie naar een poller kijkt

zie je een hindernis

van een cakewalk of een funhouse

De pollers in Den Haag

zijn als de botsauto’s op het Malieveld

De waarschuwingsborden zijn niet

met neon verlicht

Adem in, ogen dicht.

Pollers

zijn als de knarsende tanden

van een wethouder

die met angst en beven

wacht op de vrije val van een achtbaan:

De Pollercoaster

Ga maar langs de kant staan

Een attractie op de Hoefkade en de Escamplaan

Elke dag is er

van alles te beleven

