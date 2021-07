Jongens (15 en 18) opgepakt voor bedreiging met een vuurwapen in de Visserijbuurt

De politie heeft woensdagavond twee jongens van 15 en 18 jaar aangehouden voor het bedreigen van een groepje jongeren in de Willem Beukelszoonstraat. De verdachten bedreigden ze met een vuurwapen.

Het groepje werd op straat aangesproken door de twee. De jongeren reageerden niet, waarop de twee jongens een van de jongeren bedreigde met een wapen. Daarna renden de verdachten weg.

Het slachtoffer belde meteen de politie en agenten konden dankzij het signalement een van de verdachten aanhouden in de Seinpoststraat. Later die nacht werd een tweede verdachte opgepakt in de Sneeuwbalstraat. De twee Hagenaars zitten nog vast.