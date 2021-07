Joosje Duk wint Netflix-wedstrijd en krijgt eigen film

Het is een droom die uitkomt voor Joosje Duk: ze krijgt haar eigen Netflix-film. Met haar script won ze de ‘New Voices Script Contest’ van Netflix. ‘Het is een bijzondere kans, ik ben er heel erg blij mee.’

Netflix maakte zeven winnaars bekend, waarvan twee hoofdprijswinnaars. 'Bij de uitreiking werkten ze toe naar de hoofdprijs. Dus toen de eerste vijf winnaars waren aangekondigd, dacht ik: nu heb ik of niks, of de hoofdprijs.' Uiteindelijk ging Joosje er met de hoofdprijs vandoor en wordt haar film een Netflix original.

Dat kwartje viel niet meteen. De uitreiking was een evenement met alle kandidaten. De CEO van Netflix was erbij om de winnaars bekend te maken. 'Maar ik heb een hele Nederlandse naam en een Nederlandse titel, dus toen de Amerikaanse CEO dat probeerde uit te spreken ik dacht: ben ik dit?'

Joosjes film speelt zich af – hoe kan het ook anders – in Den Haag. De film gaat over een relatie tussen een man en een vrouw. De vrouw komt nooit klaar tijdens de seks, maar de man weet dat niet. ‘Het is een anti-romkom over vrouwelijke seksualiteit. Je ziet in romantische komedies heel vaak dat seksscènes ideaal gaan: vrouwen komen altijd klaar en het is heel makkelijk. In de realiteit zie je toch dat het best wat werk kan kosten en dat elke vrouw een ander lichaam heeft en andere behoeften', vertelde Joosje eerder in Haags Bakkie .

Filmen

Nu begint het pas echt voor Joosje. Haar script is af en het is wachten op het vervolgtraject. De komende tijd wordt er gepraat over hoe het geproduceerd gaat worden en wat de planning wordt. Het is dan ook nog niet bekend wanneer de film op Netflix komt.

'Ik ben er ook wat voorzichtig mee. In de filmwereld weet je pas dat je film gemaakt wordt als je in de bios zit', grapt Joosje. 'Er kan altijd nog van alles gebeuren. Maar ik ben echt super vereerd.'

Haagse acteurs

Wie er in de film gaan spelen is dus ook nog niet duidelijk. 'Het lijkt me heel leuk als het Haagse acteurs zijn en dat ze inhoudelijk ook een klik hebben met de plek en het verhaal. Het is niet een hoofdvereiste maar ik zou het wel bijzonder vinden.'

Hoewel veel Nederlandse films zich afspelen in Amsterdam, koos Joosje toch voor Den Haag. 'Toen ik begon met schrijven liet ik het uit automatisme in Amsterdam afspelen. Maar ik ken die stad helemaal niet goed. In Den Haag zie ik alles voor me: het strand vormt een grote rol en een van de hoofdpersonen werkt in de binnenstad. Ik merkte dat het makkelijker tot leven kwam en de straten voor me zag als ik het in mijn geboortestad Den Haag schreef. Het pas meer bij mij.'

Ook Netflix wil graag aandacht besteden aan lokale verhalen, vertelt Joosje. 'Het is leuk dat zij uit verschillende hoeken verhalen naar voren brengen.'

Van New York naar Den Haag

Voorlopig blijft Joosje, die eigenlijk in New York woont, in Den Haag. Sinds de coronapandemie is ze weer in Nederland. 'Daardoor heb ik hier nu veel werk. Mijn beste vriendin zit nu in mijn appartementje daar. Deze zomer ben ik zeker hier. En als het eindelijk lekker weer is hier, moeten we meteen gaan draaien!'

[instagram:https://www.instagram.com/p/CQwlfOxFrDH/]