Kijk live mee: gemeenteraad vergadert over hoogbouw en slavernijverleden

De Haagse gemeenteraad vergadert donderdag onder andere over de hoogbouw in de stad en over het Haags koloniaal- en slavernijverleden. De vergadering is vanaf 10.00 uur live te zien via Den Haag TV.

Den Haag TV is online te zien via denhaagfm.nl (klik op ‘tv’) en via de tv op Ziggo-kanaal 40, KPN-kanaal 1312 of Caiway-kanaal 67.