Man opgepakt voor beschieten en laten ontploffen handgranaat bij restaurant

De politie heeft een verdachte aangehouden voor het beschieten en het laten exploderen van een handgranaat bij een restaurant aan de Laan van Haamstede in Den Haag. Het gaat om een 33-jarige Rotterdammer. Hij werd woensdag door een arrestatieteam uit zijn huis gehaald.

Op zondag 18 april dit jaar had rond 03.30 uur bij restaurant Chip Sigi een explosie plaats. De politie vond kogelhulzen op straat en er was een handgranaat tot ontploffing gebracht. Door de explosie raakte de horecazaak behoorlijk beschadigd. Daarnaast staken de vermoedelijke daders op de Henricuskade een personenauto, mogelijk de vluchtauto, in brand.