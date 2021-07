Milieuzone wordt strenger: vieze vrachtauto’s én autobussen niet meer welkom

De in Den Haag geldende mileuzone voor vrachtwagens en autobussen die rijden op diesel wordt nog strenger. Vanaf vandaag (1 juli) mogen alleen vrachtauto’s rijden met emissieklasse 4 of hoger nog in de zone rijden. Vanaf 1 janurai geldt dat alleen vrachtauto’s en bussen met emissieklasse 6 en emissieloze voertuigen in de milieuzone mogen rijden

‘We werken dagelijks aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad, want dat is goed voor de gezondheid van iedereen. Daarom weren we vieze vrachtauto’s én autobussen’, stelt wethouder Duurzaamheid en Energietransitie Liesbeth van Tongeren (GroenLinks).

De milieuzone ligt binnen de Centrumring (S100) en het Telderstracé (S200). De Centrumring en het Telderstracé zelf horen niet bij de milieuzone. Ook de weg vanaf de Lijnbaan naar de bezoekersparkeerplaats en de parkeergarage van het ziekenhuis HMC Westeinde vallen buiten de milieuzone.