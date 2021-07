Er worden 20.000 extra woningen gebouwd de komende jaren

Den Haag staat aan de vooravond van een van de grootste bouwprojecten in de recente geschiedenis. Midden in de bestaande stad komt er een kleine stad bij. Meer dan 20.000 woningen, 21 voetbalvelden aan winkels en andere commerciële voorzieningen en negentig voetbalvelden aan kantoren verrijzen de komende twintig jaar in de driehoek tussen de stations Hollands Spoor, CS en Laan van NOI. De Haagse gemeenteraad steunt de plannen daarvoor van wethouder Anne Mulder (VVD, stadsontwikkeling) bleek donderdag, meldt mediapartner Omroep West.

Over de bouw in het gebied, dat Central Innovation District wordt genoemd, wordt al jaren gesproken. Tot nu toe toonden gemeenteraad en bewoners van de omliggende wijken zeer kritisch. Ze vreesden dat er wel woontorens van meer dan honderd meter hoog zouden verrijzen, maar dat er een groot gebrek aan groen, scholen en voorzieningen als speelplekken zouden ontstaan. Ook zou de bouw van al die woningen en kantoren de druk om de omliggende wijken vergroten. Bovendien waren er zorgen over de betaalbaarheid van de ambities. Want de plannen kenden nog grote tekorten.

Toen bleek dat de raad de voorstellen daarom niet zou steunen, nam wethouder Mulder ze begin februari terug. Eind mei maakte hij duidelijk dat hij de politiek veel meer invloed wil geven. De raad wordt beter op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen in het gebied en krijgt ook meer momenten om bij te sturen.

Wethouder stelt gemeenteraad gerust

Toch bleek anderhalve week geleden dat de gemeenteraad, inclusief de coalitiepartijen, nog niet gerust waren gesteld. Mulder paste daarop zijn raadsvoorstel aan en voegde een paar nadrukkelijke wensen van de politiek toe. Nu staat er onder meer zwart op wit in dat hij precies duidelijk gaat maken hoeveel voorzieningen er in het gebied komen, waar en wanneer die er komen en hoe die worden betaald. Verder belooft hij nu dat er veel groen van ook een hoge kwaliteit gaat komen.

Voor veel partijen in de raad zijn die toevoegingen voldoende om de plannen te steunen, bleek donderdag. 'Onze zorgen zijn weggenomen', aldus VVD-raadslid Jan Pronk. Raadslid William de Blok van de grootste oppositiepartij Hart voor Den Haag gaf Mulder zelfs complimenten, evenals Lesley Arp van de SP.

Toch ook nog wensen

Neemt niet weg dat partijen in de raad ook nog wensen hebben. De Partij voor de Dieren vreest bijvoorbeeld dat de toezeggingen van de wethouder nog steeds geen harde garantie bieden dat er voldoende groen komt. 'De wethouder telt bijvoorbeeld op een sedumdak op een parkeergarage mee', aldus fractieleider Robert Barker. Hij wil daarom nog meer 'echt groen'.

Arp van de SP maakt zich zorgen over de welke bedrijven straks een plek vinden op de begane grond van die nieuwe gebouwen. 'Wij willen hier niet alleen supermarktketens en koffieketens.' GroenLinks beloofde ook de inspraak en betrokkenheid van onder meer de wijken om het gebied goed in de gaten te blijven houden. En de VVD blijft hameren op het feit dat er in het gebied ook architectuur van hoge kwaliteit komt.

Bewoners gematigd positief

De bewoners van de wijken om het gebied heen zijn gematigd positief, zegt Jacob Snijders van het Wijkberaad Bezuidenhout. Dat komt omdat er de normen voor maatschappelijke voorzieningen strenger zijn geworden, zodat er daar meer van moeten komen. 'Meer dan dit kunnen er op dit moment niet bereiken. De politiek heeft nu ook heel wat hengsels en handvatten om de controlerende rol te kunnen uitvoeren.'

Mede daarom gaat een meerderheid de raad donderdagavond instemmen met de plannen. Een belangrijk moment, zegt wethouder Mulder in een reactie. Daarom heeft hij er ook geen moeite mee dat hij de voorstellen de afgelopen tijd nog moest aanpassen. 'Dit is een belangrijk debat. Het gaat over de toekomst van de stad. Daarom moet je dat goed doen en ook zoeken naar draagvlak, want deze kans krijg je maar een keer. Ik zit hier ook niet om plannen door te drammen. Als iedereen meedoet, worden die juist beter. En het is heel leuk om met de toekomst van de stad bezig te zijn. Dat is een voorrecht.

'We willen niet terug kachelen'

Volgens Mulder is het belangrijk om de komende decennia in het gebied te gaan bouwen. 'Den Haag kampt met woningnood. We willen niet terug kachelen en weer krimpen zoals in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Tegelijk willen we dit doen op een manier die bij de stad past. Zodat Den Haag Den Haag blijft.'

