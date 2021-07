Auto in de kreukels na flinke botsing op Erasmusweg

Bij een botsing tussen twee auto’s op de Erasmusweg is een bestuurder gewond geraakt. De aanrijding gebeurde op het kruispunt van de Laan van Wateringseveld. De auto is total loss.

De bestuurder van de BMW zat even klem in de auto maar is er door de brandweer uitgehaald, vertelt de politie. Het slachtoffer is vervoerd naar het ziekenhuis.

De politie kon nog niet zeggen hoe het ongeluk precies is gebeurd. Door de ravage is het verkeer nog wel gestremd op het kruispunt. Volgens nieuwssite Regio15 is er ook een verkeerslicht omver gereden.