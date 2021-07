Erik (8) en Vincent (12) hebben eigen stripboek op de markt gebracht: ‘Leuk voor alle leeftijden’

Vele dromen ervan: een boek schrijven. Vincent en Erik uit de Vruchtenbuurt deden het, en zij zijn pas 8 en 12 jaar oud. Samen schreven zij het stripboek Buf, het vleesetende plantje. Onder begeleiding van vader Peter maakten zij een heel boek vol moppen en avonturen van Buf.

‘Ik liet een scheetje’, vertelt Vincent over het ontstaan van Buf. ‘Toen zei ik: buf! We waren toen vlees aan het eten en zei iemand anders: vleesetend plantje. Papa heeft daarna opgeschreven op een briefje: Buf, het vleesetende plantje.’ Een tijd later kwam het briefje weer boven drijven en was de hoofdrolspeler van het stripboek geboren.

Vader Peter heeft de leiding genomen. ‘Ik ben zelf creatief bezig geweest met tekenen. Toen we twee jaar geleden begonnen, hadden we alleen het idee. Toen ben ik het gaan schetsen. Met behulp van de jongens helemaal bijgeschaafd en toen hadden we ons typetje, hoe het er nu uitziet.’

Moppentrommel

De input voor de verhalen komt van de twee broers. ‘De moppen komen van het schoolplein van de jongens’, legt vader Peter uit. Maar vaak verzinnen Vincent en Erik ook zelf grappen voor Buf, het vleesetende plantje. ‘Meestal vertel ik hem aan iedereen die hem wil horen!’, aldus Vincent. ‘Mijn hoofd zit bomvol moppen!’, gaat Erik verder. ‘Ken je de mop van de bloem? In het Engels is hij flauwer.’

De jongens zijn trots en daar is alle reden toe: hun stripboek ligt al in drie winkels in de Vruchtenbuurt. Ook hebben de jongens zelf aan de deur boeken verkocht. ‘Ik dacht dat we er tien zouden verkopen, maar het werden er veertig!’, vertelt Vincent. ‘Het is leuk voor alle leeftijden: weinig tekst en een groot lettertype. Ook als je niet kan lezen, kan je het leuk vinden.’