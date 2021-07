Geen papegaai meer op de boulevard zonder vergunning: strengere regels voor dieren als entertainment

Er komen strengere regels voor het gebruiken van dieren voor vermaak. Voortaan heb je daar in Den Haag een vergunning voor nodig. Het voorstel van de Partij voor de Dieren werd donderdag aangenomen in de gemeenteraad. De partij hoopt dat er een einde komt aan dit soort entertainment.

'Dieren zijn geen speeltjes, maar levende wezens met gevoel. Het vastbinden van uilen of zetten van papegaaien in de branden zon is dieronvriendelijk en al lang niet meer van deze tijd', zegt Robert Barker, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren.

De partij had het gebruik van dieren voor vermaak het liefst helemaal verboden, maar daar heeft de gemeente geen juridische middelen voor. 'Dieren die worden gebruikt voor vermaak kunnen vaak hun soorteigen gedrag niet vertonen. Ook hebben de dieren vaak geen mogelijkheid om zich terug te trekken. Roofvogels die tentoon worden gesteld, krijgen bijvoorbeeld nauwelijks de kans om te vliegen en staan vastgebonden aan een blok, aldus de partij.

Verbod

Al jaren zet de partij zich in tegen het gebruik van dieren op evenementen, roofvogelshows en andere vormen van entertainment waarbij dieren worden gebruikt. Met het voorstel wordt het gebruik van dieren ontmoedigd en worden mensen bewuster gemaakt van de schadelijke gevolgen. 'Zo kunnen we dieren beter beschermen. Daarnaast roepen we de Rijksoverheid op om met een verbod te komen.'

De gemeentelijke wetgeving wordt al deze maan aangepast. De gemeente, politie en dierenbescherming kunnen dan gaan controleren of er aan de dierenwelzijnsvoorschriften wordt voldaan.