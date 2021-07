Subsidie voor organiseren kinderactiviteiten in je eigen straat of wijk

Nieuwe overdekte fietsenstalling in de Zoutmanstraat

In de Zoutmanstraat in het Zeeheldenkwartier is een nieuwe fietsenstalling geopend voor honderd fietsen. De locatie Bike 45 is een binnenstalling met twee etages aan fietsenrekken.

'Omdat niet iedereen bij zijn eigen huis een goede stallingsmogelijkheid heeft, stimuleert de gemeente de realisatie van stallingsvoorzieningen in wijken en buurt', aldus de gemeente.

Wethouder Robert van Asten opende de fietsenstalling vrijdagmiddag | Foto: gemeente Den Haag

Wie in zijn wijk of buurt een fietsenstalling wil inrichten en exploiteren, kan gebruik maken van de subsidieregeling. De gemeente geeft ook subsidie voor het uitbreiden van bestaande buurtstallingen. Verder ondersteunt de gemeente bij het uitvoeren van een interessepeiling.

Foto: gemeente Den Haag