Spuigasten over 20.000 nieuwe woningen en onderzoek naar slavernijverleden

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdagochtend aandacht besteed aan de groei van Den Haag en een onderzoek naar het slavernijverleden van de stad.

Den Haag staat aan de vooravond van een van de grootste bouwprojecten in de recente geschiedenis. Midden in de bestaande stad komt er een kleine stad bij. Meer dan 20.000 woningen, 21 voetbalvelden aan winkels en andere commerciële voorzieningen en negentig voetbalvelden aan kantoren verrijzen de komende twintig jaar in de driehoek tussen de stations Hollands Spoor, CS en Laan van NOI. De Haagse gemeenteraad steunt de plannen daarvoor van wethouder Anne Mulder (VVD, stadsontwikkeling). Mulder vertelt in Spuigasten hoe de groei van de stad eruit ziet.

En Den Haag wil historici onderzoek laten doen naar het slavernijverleden van de stad. ‘Formeel is de opdracht nog niet binnen, maar het klopt: wij gaan de historische banden van Den Haag met slavernij onderzoeken’, zegt Gert Oostindie, directeur van het Leidse geschiedkundige onderzoeksinstituut KITLV. De studie moet volgend jaar worden afgerond en kijkt ook naar het koloniale verleden van de stad. Oud-wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) was voorzitter van een commissie die onderzoek deed naar de haalbaarheid van een herdenkingsmonument en een daaraan gekoppelde jaarlijkse herdenking. Hoe kijkt Baldewsingh naar deze ontwikkeling?

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM.

