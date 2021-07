Wethouder Van Asten over pollers Escamplaan: ‘Misschien zijn camera’s toch een beter systeem’

Subsidie voor organiseren kinderactiviteiten in je eigen straat of wijk

Wil jij deze zomer een sportmiddag, buurtspeurtocht, knutseluurtje of karaoke organiseren voor kinderen in je buurt? Dan kan je deze maand bij de gemeente daar subsidie voor aanvragen.

De gemeente vind het belangrijk dat alle kinderen in Den Haag een leuke zomervakantie hebben. 'Het is een mooie manier om elkaar te ontmoeten en de zomer te vieren, na het moeilijke afgelopen jaar', zegt wethouder Martijn Balster (PvdA).

Wie de subsidie Kinderbuurtvakantie aanvraagt moet een formulier invullen met een begroting. Het bedrag wordt daarna binnen twee werkweken op de rekening gestort. Het maximumbedrag per aanvraag is 750 euro. De subsidie is echt bedoeld voor inwoners en niet voor professionele organisaties en kan niet worden aangevraagd voor eten en drinken. Om te controleren hoe mensen het geld besteden houdt de gemeente steekproeven.