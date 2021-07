Wethouder Van Asten over pollers Escamplaan: ‘Misschien zijn camera’s toch een beter systeem’

Subsidie voor organiseren kinderactiviteiten in je eigen straat of wijk

De gemeente onderzoekt wat de beste oplossing is voor de horrorpoller op de Escamplaan. Dat zegt wethouder Robert van Asten (D66) in het radioprogramma Haags Bakkie. De teller van het aantal botsingen staat sinds deze week op 24. ‘We gaan er echt aan werken om ervoor te zorgen dat er een veilige situatie ontstaat, maar wel met de afsluiting van die weg, want dat hebben we van tevoren met alle omwonenden afgesproken.’

Sinds begin juni is de busbaan bij het HagaZiekenhuis verplaatst naar de Escamplaan. Er staan pollers zodat gewone automobilisten er niet door kunnen en alleen hulpdiensten en de bus kunnen doorrijden. Maar ondanks de verkeersborden zijn er al 24 automobilisten op de poller gebotst. Bij de laatste keer werd de poller er zelfs helemaal uitgereden en is nu tijdelijk niet bruikbaar . In totaal zijn er 26 boetes uitgedeeld .

De komende tijd staan er verkeersregelaars, omdat een van de pollers wordt gerepareerd. ‘En die tijd zullen we gebruiken om te kijken wat we kunnen doen om maximale aandacht te krijgen. Als mensen toch veel aanrijdingen hebben, moet je kijken wat je nog meer uit je mouw kan schudden om ervoor te zorgen dat mensen de situatie beter gaan zien.’

Pollers of camera’s

In de gemeenteraad is er eerder al een discussie geweest over wat er op die plek moet komen. ‘Moet je werken met pollers of met camera’s, waarbij automobilisten een boete krijgen als ze doorrijden. Dan zijn de auto en de poller nog heel.’ Volgens Van Asten heeft zijn voorganger Ton de Bruijn een aantal jaar geleden al gekeken naar het verschil. De afdeling veiligheid van de gemeente zei toen, na aanslagen in Nice en Duitsland, dat het ook wel fijn is als er pollers staan. ‘Dat houdt een voetgangersgebied echt veilig’, zegt Van Asten.

Nu er op de Escamplaan zoveel botsingen zijn geweest gaat de wethouder met de gemeenteraad opnieuw kijken of er pollers of camera’s moeten staan. ‘Je moet een van de twee systemen hebben, want twee systemen is dubbel zo duur. Dat moet de gemeente betalen. En dat is zonde, want we krijgen helaas niet de boetes van de camera’s, die gaan de staatskas in.’ Maar, zegt hij, ‘misschien is dat toch wel het betere systeem.’

Borden met enorme gele randen

Daarbij is de Escamplaan nooit een doorgaande weg geweest, legt de wethouder uit. ‘De bussluis lag er al, aan de kant van de Houtwijklaan. Nu is die naar de andere kant van de spoedeisende hulp gebracht.’

Toch vindt de wethouder de nieuwe situatie goed aangegeven. ‘Er staan borden, met enorme gele randen, die staan best groot aangegeven. Dan kom je bij de poller. Dat is er eentje waar nog rode lichten inzitten, bij zowel de pollers die ernaast staan als die in het wegdek staan.’

Van Asten begrijpt dat het lastiger is wanneer je achter een bus rijdt. ‘Dan neemt de bus het zicht weg op het laatste stukje. Maar dan ben je al aardig wat borden gepasseerd.’ Volgens hem zijn er ook automobilisten die te hard hebben gereden, zoals de oudere man die de poller uit de grond reed.

Opletten in het verkeer

De verkeersregelaars die er nu staan zegen dat automobilisten nog steeds door willen rijden. ‘Die zeggen dat automobilisten er dwars doorheen willen. Blik op oneindig en gaan.’

Volgens de wethouder letten ook niet alle automobilisten op in het verkeer. ‘Wat je er ook doet, mensen zijn met een heleboel andere dingen bezig’, zegt hij.

‘Het is heel zorgwekkend dat er een groot object op straat staat en je ziet het niet. Wat als het een kind is? Ik vraag me ook af: let je wel genoeg op wat er voor je gebeurt? Is echt al je aandacht naar de weg en het verkeer gericht? Of zoek je stiekem een ander radiostation of kijk je naar een appje? Als je in de auto zit en het is druk in de stad, let echt op!’, besluit de wethouder.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos heeft een spoeddebat aangevraagd over de pollers .

