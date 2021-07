Nieuwe overdekte fietsenstalling in de Zoutmanstraat

Dode na val van balkon Laan van Meerdervoort

Een persoon is vrijdagavond overleden na een val van een balkon aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag. Dat meldt de politie volgens mediapartner Omroep West.

Het slachtoffer viel rond 19.45 uur van driehoog naar beneden en overleefde dat niet. De politie onderzoekt hoe dat kon gebeuren. Op foto’s is te zien dat het balkon geen reling heeft. De politie kon nog niks kwijt over de identiteit van het slachtoffer.

Het incident vond plaats vlak naast een supermarkt, die op dat moment nog open was. Er zijn grote tenten neergezet op de plaats waar het slachtoffer terecht is gekomen. Ook is de straat afgezet. Het onderzoek duurt nog de hele avond.