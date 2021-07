Gemeente overweegt slagboom om Strandweg Scheveningen af te sluiten

De gemeente Den Haag denkt erover na om de Strandweg op Scheveningen af te sluiten met een slagboom. ‘Nu willen mensen daar racen of flaneren – beetje stoer uit het raampje hangen, met opgevoerde AMG – dus dat willen we voorkomen’, legt wethouder Anne Mulder (VVD) zaterdag in het politieke radioprogramma Spuigasten uit.

Mulder is verantwoordelijk voor het actieplan Scheveningen, om de overlast in de badplaats tegen te gaan. Bewoners en ondernemers hebben te maken met verkeersoverlast, geluidsoverlast, intimidaties en rommel op straat door badgasten die zich misdragen. In de zomer van 2020 bereikt de overlast op Scheveningen een hoogtepunt – of beter gezegd: dieptepunt.

Om de overlast rondom de boulevard verder terug te dringen, overweegt de gemeente nu om een slagboom neer te zetten bij de Strandweg. Door middel van een slagboom kunnen automobilisten hun voertuigen dan wel parkeren, maar wordt het minder aantrekkelijk voor overlastgevers om daar te racen of de auto te parkeren en daar vervolgens harde muziek te draaien.

De Strandweg wordt nu bij grote drukte al afgesloten: bewoners en ondernemers reageren positief op deze actie. Uit een enquête van Omroep West blijkt ook dat respondenten dit als een oplossing zien voor de verkeers- en geluidsoverlast rondom de boulevard.

Luister hier naar Anne Mulder in Spuigasten

LEES OOK: Ruim 1.700 ideeën om overlast Scheveningen aan te pakken: ‘Bewoners willen dat de Strandweg afgesloten wordt’