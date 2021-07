Sem Steijn wil zijn kans bij ADO pakken: ‘Dit moet mijn seizoen worden’

ADO Den Haag heeft zaterdagmiddag ook de tweede oefenwedstrijd van het seizoen gewonnen. Tegen de amateurs van Laakkwartier zegevierde de ploeg van trainer Ruud Brood met 0-11. ‘Je merkt al dat er verbetering in de ploeg komt’, zegt Sem Steijn na afloop van de wedstrijd. ‘Het gaat de goede kant op.’

Voorafgaand aan de wedstrijd lieten de ADO-supporters een spandoek zien met daarop de tekst 'clubliefde kent geen divisie'. Over een maand begint de ploeg uit de Hofstad na de degradatie in de eerste divisie. In eigen huis is Jong Ajax dan de tegenstander.

'Dit is het perfecte seizoen om mij als jonge jongen te laten zien', concludeert Steijn. Op bezoek bij Laakkwartier was de 19-jarige Hagenaar twee maal trefzeker. 'De kansen die ik nu krijg, moet ik pakken. Het afgelopen jaar was een teleurstelling, omdat ik niet speelde. Er kwamen een hoop nieuwe spelers bij, terwijl het mijn bedoeling was om bij het eerste te komen. Dat is toen niet gelukt.'

'Ik zit dichter tegen de basis aan dan vorig seizoen'

Aankomend jaar hoopt Steijn dat trainer Ruud Brood hem de kans geeft om te debuteren in het geel-groen. Tweeënhalf jaar geleden debuteerde Steijn onder zijn vader Maurice bij VVV-Venlo al in de eredivisie, waarna hij met hem naar de Verenigde Arabische Emiraten vertrok. Toch zaten minuten op het hoogste niveau er in Den Haag nog niet in.

'Maar ik denk dat ik nu dichter tegen de basis aan zit dan het afgelopen jaar', vermoedt Steijn. 'Er is minder budget, waardoor de spelersgroep kleiner is. Ik moet mij nog op alle vlakken verbeteren, maar hoop dat de trainer het in mij ziet zitten.'

De nieuwe spits: Marius van Mil

Ook Marius van Mil vond tegen Laakkwartier twee keer het net. De van Excelsior Maassluis overgekomen spits tekende in januari van dit jaar zijn eerste profcontract. 'Het is zeker een stap', blikt het 19-jarige talent terug op zijn eerste weken in Den Haag. 'Ik speel hier met betere spelers die ook bij grote clubs hebben gespeeld. Het niveau ligt een stuk hoger.'

In de spits is Van Mil tot nu toe de vervanger van de vertrokken Michiel Kramer en Jonas Arweiler. Van Mil hoopt de twee te doen vergeten. 'Ik ben een goaltjesdief die niet alleen goed kan koppen, maar ook sterk is met links en rechts.'

Milan van Ewijk-scenario

Van Mil is niet de eerste speler die overkomt van de amateurs uit de tweede divisie. In de zomer van 2019 bewandelde de inmiddels naar sc Heerenveen vertrokken Milan van Ewijk dezelfde route. 'We hebben zeker contact gehad', vertelt de spits. 'Hij raadde mij de club aan. Vorig seizoen heb ik al een paar maandjes met Jong ADO meegetraind en het bevalt mij prima. Het is een leuke groep.'

Scoreverloop Laakkwartier – ADO Den Haag: 0-11 (0-5)

0-1 Marko Vejinovic

0-2 Boy Kemper

0-3 Marius van Mil

0-4 Lorenzo van Kleef

0-5 Xander Severina

0-6 Xander Severina

0-7 Evan Rottier

0-8 Evan Rottier

0-9 Sem Steijn

0-10 Sem Steijn

0-11 Marius van Mil

Opstelling ADO Den Haag eerste helft: Koopmans, Van Kleef, Kemper, Klas, J. Mulder, Van Mil, Vejinovic, Polley, Catic, Janmaat, Severina

Opstelling ADO Den Haag tweede helft: Wentges, Esajas, J. Mulder, Reemst, Seedorf, M. Mulder, Boussakou, Amofa, Steijn, Severina, Rottier

