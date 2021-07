Vernieuwd Zuiderparktheater voor het eerst sinds lange tijd weer geopend

Het Zuiderparktheater heeft vrijdagavond haar poort weer voor het eerst sinds lange tijd geopend. Eind september 2020 sloot het openluchttheater in het park de deuren eerder dan gepland door de coronamaatregelen. Nu, na maanden van renovatie, hadden de ruim tachtig vrijwilligers de primeur voor een proefevenement op het vernieuwde terrein. Volgende week vrijdag 9 juli trapt Douwe Bob het zomerseizoen af.

Wie als trouwe bezoeker het terrein betreedt zal direct de vernieuwingen aanschouwen. Er is bij de entree een nieuwe kassa-unit gebouwd en door veel snoeiwerk is er een intiem bosterras gecreëerd. Op het vergrootte terras staan nieuwe picknickbanken en aan de weerzijden van het podium nieuwe barcontainers.

De kilometers aan tribunebanken zijn allen losgeschroefd, opnieuw geschuurd tot aan de houtnerf, gebeitst en teruggeplaatst. Het podiumdek is geëgaliseerd en opnieuw geverfd. Tot slot is de artiestenruimte ook onderhanden genomen. Vrijwilligers en crew zijn in nieuwe T-shirts aangekleed waarvoor ook een nieuwe wasmachine is geleverd. Al deze verbouwingen zijn met steun van Gemeente Den Haag, Rabobank, Crudino en Ruhrgold gerealiseerd. Ook hebben vrijwilligers veelvuldig bijgestaan bij het onderhoud.

Zomerprogramma

Dit jaar zijn Zuiderpark Live, Den Haag Inside Out en Zuiderpark Vakantiepark de hoogtepunten in de agenda. De gerenommeerde concertorganisator Greenhouse Talent presenteert deze zomer een reeks van bekende Nederlandse artiesten en cabaretiers. Op de agenda staan: songwriter Douwe Bob, de tributeband Pink Project (uitverkocht), de kinderster Juf Roos (uitverkocht), songwriter Milow, popartiest Rolf Sanchez, de bands DeWolff en Son Mieux en cabaretiers Guido Weijers en Sjaak Bral.

Naast een extatisch Stadskampement en de Binck Urban Playground, heeft ook het Zuiderparktheater drie verschillende gratis jongerenevents met Den Haag Inside Out. Waaronder een superchill festival in de buitenlucht, driedaags workshopprogramma en grande finale.

Voor het ultieme vakantiegevoel is er zes weken lang op dinsdag, woensdag en donderdag een steeds wisselend gratis Vakantieparkprogramma. Samen spelen, sporten, optreden, luieren, knutselen, dansen en nog veel meer. Tot slot zijn er twee gratis openluchtconcerten van Vakantieorkest Ad Hoc en Round Midnight Orchestra. Ook de populaire fietstochten met Piet Vernimmen, het Haags Beatfestival (inmiddels uitverkocht), Musical Summer Concert en het Residentie Orkest staan op de agenda.