Wie heeft het kunstgrasveld van voetbalvereniging Hvv RAS kapotgesneden?

Wie heeft het kunstgrasveld van voetbalvereniging Hvv RAS kapotgesneden? Dat vraagt het bestuur van de Haagse club zich ook af. ‘Vrijdagavond toen de trainingen begonnen, ontdekten de trainers dat er een vierkant stuk veld was weggesneden’, vertelt RAS-voorzitter Mark Voogd. ‘Net voorbij de middenstip van veld drie.’

Het is Voogd een raadsel wie dit heeft gedaan. ‘Het is een flink stuk van ongeveer 25 bij 25 centimeter’, zegt hij tegen mediapartner Omroep West. ‘En kijk, als er nou nog iets onder zou zitten als een waterleiding of iets dergelijks… Maar er zit helemaal niets onder.’ Ook heeft de vereniging niet gehoord dat de gemeente iets zou gaan doen. ‘Dat hadden we dan wel geweten. Ik kan dit dus alleen maar verklaren als vandalisme. Iets anders kan ik niet bedenken. Een heel opmerkelijke situatie dus.’

Het lijkt misschien onschuldig, maar het herstel van het veld kan zomaar duizenden euro’s gaan kosten, schat Voogd. ‘Er moet een speciaal bedrijf komen die dat moet gaan maken. Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat dit toch al gauw tussen de 2000 en 3000 euro gaat kosten.’

Dader mag zich melden

Hvv RAS heeft camerabeelden veiliggesteld, waarop de actie te zien moet zijn. Maar omdat het ergens tussen woensdagavond en vrijdagavond gebeurd moet zijn, heeft Voogd het moment zelf nog niet gezien. ‘Het gaat immers om 48 uur aan beeldmateriaal.’ De ‘onverlaat’ die het veld heeft vernield kan zich nog tot maandag melden bij het bestuur van RAS ‘om verdere vervolging te voorkomen’. De beelden worden na het weekend ook aan de gemeente en de politie gegeven.

Voogd denkt wel dat de gemeente aangifte zal doen, want het complex is van de gemeente Den Haag. Of er daadwerkelijk aangifte wordt gedaan, is niet bekend. De gemeente was nog niet bereikbaar voor een reactie.

Kan een open sportpark nog wel?

De voorzitter van RAS vraagt zich wel af of een open sportpark zoals dat van Hvv RAS, dat dus niet wordt afgesloten, nog wel kan. ‘Het gaat jaren goed, op wat kleine schades na. Maar als je dit gaat krijgen, komt wel de discussie op gang of een open sportpark een goed idee is.’

Volgens hem is het mazzel dat het seizoen is afgelopen. ‘Stel je voor dat dit een reguliere zaterdag was. Dan hadden we achttien jeugdwedstrijden op dit veld gehad. Dan had je alles moeten annuleren of om dat gat heen moeten voetballen.’