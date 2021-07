Demonstraties in binnenstad, ME treedt op

A12 bij Prins Clausplein richting Utrecht dicht na ongeluk

De A12 bij knooppunt Prins Clausplein richting Utrecht is door een ongeluk dicht. Ook de verbindingswegen vanaf de A4 naar de A12 zijn dicht. Dat meldt Rijkswaterstaat, schrijft mediapartner Omroep West.

De weg is afgesloten tussen Den Haag en knooppunt Prins Clausplein. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers die richting Utrecht moeten om te rijden via de A4, A13 en de A20. Een traumahelikopter is geland op de snelweg.