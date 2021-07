Tousch en Laura Mvula in De Nieuwe Van Nierop

Antiek- en Boekenmarkt viert 50-jarig bestaan: ‘Je hebt hier nog steeds romantiek’

Meer in

De Antiek- en Boekenmarkt op het Lange Voorhout bestaat vijftig jaar en dat ging zondag niet onopgemerkt voorbij. Met onder meer een fototentoonstelling, live muziek en een bezoek van burgemeester Jan van Zanen werd er stilgestaan bij het jubileum. ‘De romantiek van vroeger is op veel plaatsen verdwenen, maar hier niet’, zegt Felix Sacht die veertig jaar een kraam had.

In de zomer is de markt op donderdag en op zondag op het Lange Voorhout te vinden. Bezoekers waarderen het ongedwongen karakter van het rondsnuffelen. ‘Je hebt hier de ruimte, en zeker nu is dat wel fijn’, zegt een bezoeker. De meeste mensen zijn niet specifiek op zoek naar iets, maar: ‘Je kunt toch iets tegenkomen, waarvan je niet wist dat je het zocht’.

Marktkraamhouder Stef Schenk is trots dat de markt al vijftig jaar bestaat. ‘We hebben wel wat strubbelingen gehad. Er waren een tijdje wat minder kramen bijvoorbeeld. Dat bloeit nu weer helemaal op.’ De kraamhouder kijkt dan ook graag vooruit naar de volgende vijftig jaar. ‘Al zal ik die mijlpaal zelf waarschijnlijk niet meer meemaken.’