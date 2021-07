Marcel Verreck: ‘Opmerking over Sigrid Kaag is onder de gordel!’ ‘Welke gordel?’

Annemarie van Heel Holland Bakt wordt juf: ‘Allereerste keer voor de klas is pittig’

Atlantikwall Museum Scheveningen heropent met films over bombardement Bezuidenhout

Meer in

Na bijna 20 maanden gesloten te zijn geweest gaat het Atlantikwall Museum Scheveningen deze zondag weer open. In het museum is meteen een nieuw project te zien: Bommen op de Stad, over het bombardement op Bezuidenhout.

In de twee ruimten in de manschappenbunker aan de Badhuisweg worden nu films getoond over de Duitse inzet van de V-2 raket en het tragische bombardement door de geallieerden op Bezuidenhout.

De loopgraaf wordt gebruikt voor de introductie aan de bezoekers. Op de wand van de loopgraaf zijn daarom permanente overzichtsborden geplaatst met informatie over het bombardement. De tentoonstellingen zijn gericht op scholieren van groep 7, 8 en de brugklas.

Het was eigenlijk de bedoeling dat de raketten van de Duitsers – die in het Haagse Bos stonden – zouden worden geraakt met het bombardement. Maar door een fout kwamen de bommen terecht op de wijk. 550 mensen overleefden het bombardement niet en duizenden mensen raakten dakloos.

Eigenlijk zou dit deel van het museum vorig jaar worden geopend vanwege 75 jaar bevrijding, maar door de coronapandemie kon dat niet doorgaan. ‘We zijn daarom trots om 4 juli de deuren voor bezoek weer te kunnen openen.’