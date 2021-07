Demonstraties in binnenstad, ME treedt op

‘Den Haag moet eigen slavernijverleden erkennen’

Den Haag moet haar eigen slavernijverleden erkennen, stelt oud-wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA). De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema maakt nu excuses voor het slavernijverleden. Baldewsingh roept de Haagse burgemeester Jan van Zanen daarom op: ‘Van Zanen, alsjeblieft, zie dat ook in.’

Baldewsingh is in 2019 voorzitter van een speciale commissie die onderzoek doet naar draagvlak voor een slavernijmonument en slavernijherdenking in Den Haag. Op basis van dat adviesrapport besluit het stadsbestuur om in 2023 een slavernijmonument in de stad te realiseren.

Wat de oud-wethouder betreft treuzelt de gemeente met de erkenning voor het eigen slavernijverleden. Volgens hem is het allang bekend dat de stad een grote rol had in het slavernijtijdperk: 'Het is bekend dat het parlement in Den Haag zit, het Ministerie van Koloniën staat op het Plein, we weten dat het Lange Voorhout – met al die schitterende huizen daar – ook een rol heeft gespeeld, en zo zijn er tig andere dingen die bekend zijn.'

'Den Haag had in de voorlinie kunnen staan'

Het stadsbestuur Den Haag kondigt nu een onderzoek aan naar haar eigen slavernijverleden. 'Je begrijpt dat ik een beetje geïrriteerd ben, omdat ik de werkwijze heel stroperig vind', zo luidt de kritiek van de PvdA'er in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM. 'Heel jammer, want Den Haag had in de voorlinie kunnen staan.'

Als Hagenaar is hij daarom 'jaloers' op Amsterdam, die deze week excuses maakt voor haar slavernijverleden. 'Het erkennen van dat verleden betekent een verbonden toekomst. Gelukkig heeft Femke Halsema dat ingezien', zegt hij. Baldewsingh roept de Haagse burgemeester op: 'Van Zanen, alsjeblieft, zie dat ook in.'

Herstelfonds

Niet alleen het stadsbestuur van Den Haag moet excuses maken, ook het nieuwe kabinet moet dat volgens Baldewsingh doen. Hij is geen voorstander van herstelbetalingen, maar hij is wel voor een herstelfonds. Het kabinet moet daar een 'stevig bedrag' in storten. Vanuit dat herstelfonds moet het Nederlandse slavernijverleden goed, duidelijk en breed worden gecommuniceerd. 'Op scholen, universiteiten, in geschiedenisboeken en bibliotheken.' Ook pleit hij voor een slavernijmuseum.