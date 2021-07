Marcel Verreck: ‘Opmerking over Sigrid Kaag is onder de gordel!’ ‘Welke gordel?’

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column bespreekt hij de documentaire over D66-leider Sigrid Kaag.

‘We moeten weerbaarder worden en niet zo snel gekwetst zijn. Daarbij kan humor een beslissende rol spelen. Zelfspot in plaats van huilerig narcisme. Bijvoorbeeld als er weer zo’n aandachtstrekker van de PVV roept dat Sigrid Kaag zich graag laat omringen door terroristen en dat iemand dan weer verontwaardigd roept dat dat onder de gordel is en dat Sigrid Kaag dan vrolijk zegt: ‘Welke gordel?”, aldus de columnist.