Tousch en Laura Mvula in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer nieuwe releases van Tousch en Laura Mvula (foto).

Tousch is de band van de Haagse muzikant Natousch Gerritsen en haar bandleden die ze van de Herman Brood Akademie kent. Hiervoor speelden de leden al in bands als Mister & Mississipi, Woot, Tel Aviv, Rondé en Taymir. Genoeg ervaring en power om met een toffe tweede single ‘Speedracer II’ te komen, die je vanavond in de uitzending hoort. Net als een track van de nieuwe plaat van Laura Mvula, de Britse heeft goed geluisterd naar de jaren ’80, getuige de synth-pop-sound op ‘Pink Noise’.

Meer nieuwe releases zijn er van The Go! Team, Bertolf, Lana Del Rey, Bebe Rexha, Laura Marling, Taylor Swift die meedoet met Big Red Machine, Gang of Youths, Faye Webster en Haagse muziek van Dierenpark en Roos Meijer. Tevens wordt stilgestaan bij het overlijdens van rapper Gift of Gab van Blackalicious en van minimal-jazz-trompettist Jon Hassel.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).