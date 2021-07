Vrouw (25) opgepakt voor doodsteken 29-jarige man in Leidschendam

De persoon die zaterdagmiddag overleed na een ruzie in Leidschendam is een 29-jarige man uit Rotterdam. Dat meldt de politie. Een 25-jarige vrouw uit Leidschendam is opgepakt.

Rond 12.50 uur kreeg de politie een melding van een steekpartij in een huis aan De Haar. Toen agenten aankwamen, bleek de man zwaargewond. Een traumahelikopter werd nog opgeroepen, maar ging na een korte tijd weer weg. Het slachtoffer overleed even later in de woning.

De vrouw, die ook in het huis aanwezig was, werd aangehouden. Volgens de politie ligt de oorzaak mogelijk in de relationele sfeer.

LEES OOK: Overvallers met flinke buit ervandoor na worsteling met eigenaar computerwinkel