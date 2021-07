Annemarie van Heel Holland Bakt wordt juf: ‘Allereerste keer voor de klas is pittig’

Annemarie Pronk (44), winnares van Heel Holland Bakt, gaat voor de klas. Ze heeft haar baan bij het Leger des Heils opgezegd en gaat als zij-instromer aan de slag op basisschool De Meerpaal in Duindorp.

Twee dagen voor de klas, een dag zelf naar school. Zo gaat het nieuwe schooljaar er voor Annemarie uit Scheveningen na de zomervakantie uitzien.

Al jaren liep ze met het idee in haar hoofd om voor de klas te gaan staan. Annemarie werkte jaren als projectmanager bij het Leger des Heils. Nadat ze in 2016 Heel Holland Bakt won was ze een tijdje vrij en bakte ze in een programma. Maar het onderwijs bleef kriebelen.

Moet het nu doen

Dit jaar besloot ze het serieus te gaan onderzoeken. 'Als ik het wil, moet ik het nu doen. Ik ben nu 44 en kan niet lang meer wachten.'

Ze verdiepte zich in zij-instromen en wilde een dagje meekijken op een school. Maar door de coronacrisis kon dat niet. Uiteindelijk belde De Meerpaal uit Duindorp of ze langs wilde komen. Zodra ze de school binnenstapte was ze verkocht. 'Ik vond het fantastisch. Ik werd heel leuk ontvangen door een heel leuk team', vertelt ze enthousiast.

Groep 3

En dus staat ze na de zomervakantie voor groep 3. Maar tijdens het voortraject heeft ze al kunnen oefenen. 'De allereerste keer dat je voor de klas staat, dat is best pittig. Zo ben ik best wel energiek en kinderen in groep 3 zijn er heel gevoelig voor als ik harder ga praten. Dan worden zij ook onrustiger. Ik moest gewoon wachten tot ze stil zijn, dat leer je heel snel.'

Heel pittig als je in een keer voor de klas wordt gegooid

Gelukkig word je als zij-instromer in het onderwijs niet altijd direct voor de welpjes gegooid. Annemarie krijgt goede begeleiding op haar school, waar ze nu drie zij-instromers hebben. 'Het is heel pittig als je in een keer voor de klas wordt gegooid', vertelt ze.

Zij-instromer in het onderwijs

Het traject voor een zij-instromer begint bij het zoeken van een school. 'Je moet eerst een school hebben. Dan moet je een soort stage lopen en je krijgt een taal- en rekentoets.' Ook moeten zij-instromers een portfolio aanleveren waarin ze aangeven welke competenties van het leraarschap zij in hun loopbaan al dan niet verworven hebben.

Op taaltoets had Annemarie zich verkeken. Ze dacht dat ze best talig was, maar 'die was best wel pittig, over zinsneden en het naamwoordelijk gezegde.' Voor de rekentoets had ze zich goed voorbereid maar dacht ze niet snel genoeg te zijn. 'En het is ook weer wennen in de schoolbanken, met zo'n surveillant erbij. Ik werd echt zenuwachtig. Je bent het niet meer gewend. En dan de tijd die dan doortikt, mijn eindexamens kwamen helemaal terug.' Maar ze haalde alle toetsen.

Annemaries eerste stappen in het onderwijs begonnen met voorlezen en de namen van de kinderen erin stampen. 'Ik moest ook een rekenlesje doen. Daar leer je al heel veel van. Na drie lessen werd er meegekeken, dat ging heel goed.'

Meelopen

Dat de selectie zo streng is vindt Annemarie wel goed. 'Niet iedereen kan voor de klas staan. En het is beter voor de kwaliteit van het onderwijs.'

Vraag of je eens een dagje mee mag lopen

Wie er ook over nadenkt om het onderwijs in te gaan raadt Annemarie aan om eens mee te lopen op een school. 'Misschien via via, als je mensen kent. Dan vraag je of je eens een dagje mee mag lopen. Ook zijn er opendagen van hogescholen, daar krijg je ook veel informatie.'

De regeling is volgens Annemarie heel gunstig. 'Ik sta twee dagen voor de klas, maar heb een contract voor drie dagen. Een dag is je studie en die krijg je betaald. Dat is supernetjes. Ook de zij-instroom wordt betaald.

Lerarentekort

Den Haag heeft een ontzettend groot lerarentekort. Begin schooljaar 20/21 was de Haagse situatie ook al nijpend. Bij Lucas Onderwijs, de overkoepelende organisatie voor een groot deel van de scholen in Den Haag, stonden dertig vacatures uit. In stadsdeel Laak is het helemaal nijpend. Dat heeft het grootste lerarentekort van heel Nederland .

Heel Holland Bakt

Bakken doet Annemarie nu vooral nog voor zichzelf. En voor de gasten van haar bed en breakfast. 'Dan zet ik altijd wat lekkers neer.' Na de winst van Heel Holland Bakt gaf ze een tijdje workshops naast haar werk. 'Dat vind ik heel leuk om te doen, maar het kost enorm veel energie.'

Terwijl het niet heel goed betaalt. 'Als je opdrachten hebt ik het bedrijfsleven is het oké, maar je zit erg in de particuliere hoek. Mensen gaan dan snel naar de bakker. Dat is waar veel thuisbakkers tegenaan open, mensen willen er niet voor betalen.'

Soms doet ze nog wel een opdracht zoals laatst voor het luxe schoenenmerk Louboutin. 'Ik heb drie nachten doorgehaald.'

