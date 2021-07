Bewoners Oude Centrum overstuur door per ongeluk weggemaaide stokrozen

Bewoners van het Oude Centrum zijn overstuur nadat de gemeente per ongeluk hun stokrozen wegmaaide. Vorige week maaiden medewerkers van de gemeente in de Herderstraat meerdere stokrozen weg die verzorgd werden door bewoners. De gemeente laat weten dat het om een misverstand gaat.

Els ’t Hoofd woont in de Herderstraat en was meerdere uren per week zoet met het onderhouden van de stokrozen. Toen ze gesnoeid werden, rende ze naar buiten om haar rozen te redden. ‘Ik ben behoorlijk overstuur. Aan de ene kant worden wij door de gemeente gestimuleerd om deze straat leuk te maken. Dan is het aan de andere kant heel erg ontmoedigend dat dezelfde gemeente met de maaimachine door de straat gaat.’

Moed

Het weghalen van het groen is niet alleen in de Herderstraat gebeurd. Ook bij de Looijerstraat zijn planten weggesnoeid. Op sommige plekken zelfs binnen het geveltuintje. De gemeente zegt dat het de bedoeling was dat het onkruid weggehaald zou worden, maar dat mooie bloeiende stokrozen iets anders zijn. ‘Er is sprake geweest van een misverstand’, zegt een woordvoerder.

De gemeente laat verder weten dat ze ’t Hoofd hebben aangeboden om van de stokrozen, op kosten van de gemeente, gevelgroen te maken, zodat ze in de toekomst niet meer worden weggemaaid. ‘En om er helemaal zeker van te zijn, kan er contact worden gezocht met de weg- en groenbeheerder van het stadsdeel via 14070. Dan weten betrokkenen zeker dat de planten blijven staan’, aldus een woordvoerder.

Voor bewoner ’t Hoofd gaat het vooral om de communicatie. De weggemaaide stokrozen halen haar enthousiasme weg om zich in te zetten voor haar straat. ‘Dit is iets tasbaars, iets dat je elke dag ziet. Op het moment dat dat weggemaaid wordt, dan heb ik ook het gevoel dat ze mijn moed en enthousiasme wegmaaien’, zegt ze.

Pleinplakkers

Ideeën om dit in de toekomst te voorkomen hebben bewoners genoeg. Zo wil ’t Hoofd meer communicatie en waardering voor het groen. Maarten de Zwart, ook bewoner van het Oude Centrum, denkt aan een wijkhovenier. ‘Dat is dan een korte lijn om met de gemeente in contact te komen.’

Vanuit de politiek stelt PVV-raadslid Sebastiaan Kruis zogeheten pleinplakkers voor. Dat zijn plaatjes op de stoeptegels in bijvoorbeeld de vorm van een plant. ‘Dan ziet de plantsoenendienst dat dat deel van de straat door bewoners onderhouden wordt. Dan weten ze dat ze daar niks aan hoeven te doen’, aldus Kruis. Hij gaat het volgende week voorstellen in de gemeenteraad.