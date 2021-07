Bijna zomervakantie: meer dan 80 activiteiten te doen met de Vakantiepas

Een buitenbioscoop, make-uples van visagisten en allerlei sporten om uit te proberen. Met de Vakantiepas kunnen basisschoolkinderen tussen 17 juli en 29 augustus allerlei leuke activiteiten doen in Den Haag en omgeving. ‘Hij is voor iedereen’, zegt Elice Negenerman in Haags Bakkie op Den Haag FM.

Dit jaar zijn er meer dan 80 activiteiten die kinderen gratis of met korting kunnen gaan doen. Kinderen kunnen stempels verzamelen, zoals in een echt paspoort. Aan de stempels zitten weer prijzen en acties gekoppeld. ‘Er staan meer activiteiten in dan vorig jaar, toen was natuurlijk nog volop corona en was het heel lastig de pas vol te krijgen. Dit jaar staan er veel nieuwe dingen in omdat er ook wat afgehaakt zijn’, vertelt Elice.

Let wel op als je iets leuks uit de Vakantiepas wilt gaan doen, soms moet je vanwege de coronaregels nog reserveren. Naast leuke dingen in Den Haag zelf kan je ook naar Museum Volkenkunde in Leiden of Avifauna in Alphen aan den Rijn.

Verbinding

De Vakantiepas zorg voor verbinding: kinderen uit verschillende wijken komen met elkaar in aanraking. ‘Kinderen uit Benoordenhout en de Schilderwijk doen samen activiteiten.’

En sommige activiteiten uit de Vakantiepas zijn er om anderen een lach op het gezicht te toveren. ‘We hebben ook een actie dat kinderen tekeningen of kaarten maken voor mensen in de verzorgingshuizen van Florence. Want die ouderen hebben het nog steeds niet heel gezellig daar.’

Vakantiepas bestaat 25 jaar

De Vakantiepas bestaat dit jaar 25 jaar in Den Haag. ‘Het was zo dat niet iedereen op vakantie gaat. Om ze toch een vakantiegevoel te geven is die pas ontstaan. En om je eigen stad te ontdekken. Ouders vertellen ons dat ze soms dingen doen die ze normaal nooit gedaan hadden. Je kan ook echt ontdekken wat je leuk vindt. Hij is voor iedereen!’

Kinderen die na de vakantie een vragenlijst invullen op de site van de Vakantiepas kunnen nog een leuke hoofdprijs winnen: met de hele klas naar Pathé. Uit alle inzendingen wordt een winnaar geloot.

