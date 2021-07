Café ’t Hoekje organiseert benefietdag voor zieke Bennie

Café ’t Hoekje op het Lorentzplein organiseert op 25 juli een benefietdag voor de zieke Bennie. Het 9-jarige jongetje werd ineens heel ziek door een hersentumor. Er is een crowdfunding gestart zodat hij naar Amerika kan voor een experimenteel medicijn. ‘Je moet toch je alle zeilen bijzetten zodat zo’n ventje geholpen wordt’, zegt Roos Tuunter van het café in Laak.

Tijdens de benefietdag zijn er optredens van artiesten zoals John Medley, is er een springkussen, een suikerspinkraam en de Party Ambulance is er ook bij om zieke mensen een liedje toe te zingen. ‘Die opent de dag.’ Ook wordt er een loterij georganiseerd en gaan ze met de collectebus rond. ‘Alle opbrengsten en de collectebus zijn allemaal voor Bennie.’

Roos wilde per se iets organiseren voor de zieke Bennie. ‘Twee jaar geleden hebben we ook zo’n dag georganiseerd voor een ziek kind. Dat is zo’n fantastisch succes geweest.’ Er is veel steun ook van de winkeliers in de buurt, zegt Roos. ‘Velen sponsoren gaven wat voor de loterij en we mochten posters ophangen. We kregen echt hele leuke medewerking.’

Hersenstamkanker

De familie vindt het geweldig dat dit georganiseerd wordt, vertelt Roos. ‘Ze zijn die dag ook aanwezig, dat is best wel speciaal.’ Mijntje, de tante van Bennie, vertelde onlangs het schrijnende verhaal van haar neefje bij Den Haag FM.

Begin mei kreeg Bennie de eerste klachten, hij zag ineens dubbel. Na allerlei onderzoeken bleek hij kanker te hebben in de hersenstam. ‘We zijn nu een maand verder en hij kan zijn rechterarm niet meer bewegen. Lopen gaat moeilijk, hij zit in een scootmobiel en eten en drinken gaat lastig. Hij drinkt uit een rietje en krijgt hele kleine muizenhapjes’, vertelt Mijntje in het radioprogramma Haags Bakkie. Voor de crowdfundingactie die Mijntje begon is al 244.000 euro opgehaald, in totaal is er 300.000 euro nodig.

Hopen op mooi weer

Roos hoopt dat het mooi weer wordt op 25 juli. Dan kan de benefietdag zoveel mogelijk buiten plaatsvinden. ‘We hebben binnen maar een aantal plekken, vanwege de anderhalve meter. Tegen vaste klanten hebben we gezegd: wil je echt een plek? Dan moet je even reserveren.’