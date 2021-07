Petitie voor betere beveiliging van hindoetempel Ram Madir ruim 3.100 keer ondertekend

De petitie die oproept tot een betere beveiliging van hindoetempel Ram Madir is ruim 3.100 keer ondertekend. De tempel aan de Mijtenstraat in de Schilderswijk is meermaals doelwit geweest van vernielingen. ‘Keer op keer is er sprake van het vernielen van eigendommen van de tempel en het ingooien van de ruiten hiervan’, schrijft men.

In maart van dit jaar werden ruiten van de tempel vernield, een aantal jaar eerder was de tempel ook al doelwit, ook toen werden ruiten ingegooid. Volgens de initiator van de petitie zorgen de vernielingen ‘een gevoel van onveiligheid zorgen voor de bezoekers van de Ram Mandir’.

Om de problemen aan te pakken wil men dat er extra veiligheidsmaatregelen komen rond de tempel, evenals een bewustwordingscampagne om ‘het kwetsende karakter van deze vernielingen onder de aandacht te brengen bij alle inwoners’. De petitie wordt binnenkort overhandigd aan burgemeester Jan van Zanen.