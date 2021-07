Belangrijke overnamepartij ADO staakt onderhandelingen vanwege rol aandeelhouder

De belangrijkste kandidaat voor de overname van ADO Den Haag heeft de onderhandelingen hierover gestaakt. Dat meldt mediapartner Omroep West. De groep met de vastgoedondernemers Ed Maas en Jeroen Lentze en met oud-speler Martin Jol zegt niet verder te kunnen vanwege de opstelling van één van de Haagse aandeelhouders: namelijk Stichting Toekomst ADO Den Haag (STA).

STA staat onder voorzitterschap van de Haagse oud-CDA-wethouder Wilbert Stolte. Dankzij een zogeheten prioriteitsaandeel kan STA belangrijke invloed uitoefenen op het beleid van de club in de aandeelhoudersvergaderingen. Daarnaast kunnen ze bij een eventuele overname de boel ophouden en zelf op zoek gaan naar een alternatieve koper.

De groep Maas/Lentze/Jol, verenigd in Het Haags Collectief (HHC), vindt dat dit tot onwerkbare situaties kan leiden. HHC wil daarom dat dit aandeel aan de nv ADO Den Haag wordt overgedragen, maar heeft begrepen dat voorzitter Stolte hiertoe niet bereid is. Het HHC voelt zich gedwarsboomd door deze opstelling. De groep vreest dat dit tot een slepende kwestie gaat leiden, terwijl de tijdsdruk groot is om een faillissement van ADO te voorkomen.

Belangrijkste concurrent

Om die reden heeft HHC besloten om plaats te maken voor zijn belangrijkste concurrent. Dat is de Vanad Group van ict-zakenman Ad Nederlof. Hij heeft juist géén bezwaar tegen de huidige positie van de Stichting Toekomst ADO Den Haag.

Nederlof was tot eind vorige week in de race, maar nam toen vrijwillig plaats in de wachtkamer. De reden is dat Het Haags Collectief in de ogen van de ADO-directie een veel beter financieel bod op tafel legde. Vanad gaf aan hier begrip voor te hebben en koos ervoor een stap opzij te doen.

Gereorganiseerd

HHC zegt gehandeld te hebben ‘in het belang van de club’. Een cruciaal element in het HHC-overnameplan is dat ADO ingrijpend moet worden gereorganiseerd: de groep Maas/Lentze/Jol wil dat de leden van zowel de directie als de Raad van Commissarissen hun functies neerleggen.

Ook qua aandelen is in de ogen van HHC een verandering noodzakelijk. De groep met Lentze, Maas en Jol wil niet alleen de aandelen overnemen van de huidige Chinese eigenaar United Vansen (UVS), maar vindt ook dat de twee andere aandeelhouders hun belang moeten inleveren. Behalve de Stichting Toekomst ADO Den Haag is dat de vereniging HFC ADO Den Haag. Die laatste groep bewaakt de clubcultuur en heeft een veto als het gaat om bijvoorbeeld verandering van clubkleuren of naam.

‘Frisse start maken’

Het HHC gaat ervan uit dat ADO met Vanad nu ‘de zo gewenste frisse start kan maken’. Ook wijst het HHC erop dat de opzet van de plannen al op 2 juni bekend is gemaakt bij de ADO-directie en herstructureringsdeskundige Jeroen Reiziger; hij is door de rechtbank aangesteld om de noodlijdende club in veilig vaarwater te loodsen. ‘Wij komen niet met nieuwe eisen’, benadrukt de woordvoerder van HHC. ‘Ze waren helder vanaf dag één.’

De HFC beschikt bovendien over de voetballicentie. Ook die hoort thuis bij de nv ADO Den Haag, vindt de HHC. Door de beoogde aanpassingen ontstaat volgens haar een veel slagvaardigere en modernere organisatie. Ook de supporters zullen hierin een rol gaan vervullen.

Vrijwel alle seinen op groen

Volgens de woordvoerder van HHC staan vrijwel alle lichten op groen, aangezien op Stichting Toekomst ADO na alle partijen willen meewerken. Zij stelt dat curator Reiziger op 2 juli heeft laten weten ‘dat de directie van ADO, de Raad van Commissarissen en de HFC unaniem bereid zijn om aan de voorwaarden van HHC te voldoen’. Toch staakt HHC de onderhandelingen, omdat die stichting niet mee wil werken.