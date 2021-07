Bert Samson nog twee seizoenen coach van basketballers The Hague Royals

Bert Samson (66) is ook de komende twee seizoenen coach bij The Hague Royals. ‘Vorig seizoen bleek Samson de juiste man op de juiste plaats te zijn om de startende Haagse profbasketbalorganisatie door een lastig eerste seizoen te loodsen’, vindt de club. Onder leiding van Samson debuteerde de Haagse basketbalclub het afgelopen seizoen in de Dutch Basketball League.

De club stelt dat Samson, samen met Technisch Manager Frank Limburg en Team Manager Edgar da Costa, een team heeft neergezet dat zich kon meten met al bestaande clubs. ‘Door zijn rustige manier van coachen en ruime tactische ervaring wist hij van een groep individuen die elkaar nauwelijks kenden een eenheid te smeden. Dat bleek in het tweede gedeelte van de competitie toen zij een lastig te nemen hindernis werden.’

Samson zelf is blij langer te kunnen blijven bij The Hague Royals: ‘Het is tijd om door te bouwen! We maken mooie stappen op veel verschillende terreinen: accommodatie, spelersbeleid. Ik bouw graag verder op het fundament dat wij samen hebben gelegd, en dat ziet er voor komend seizoen goed uit.’

Blij en trots

‘We zijn blij dat we een coach met de statuur en ervaring van Bert aan ons hebben kunnen binden’, zegt voorzitter Mart Waterval. ‘Bert bouwt doelbewust en stap voor stap aan verbetering. Dat is exact waar wij met de hele organisatie mee bezig moeten zijn: stap voor stap verbeteren. Als nieuwe club gaat dat niet direct goed, maar Rome is niet in één dag gebouwd. Bert begrijpt dat, en bouwt mee. Dat hij dat voor zeker nog eens twee seizoenen wil doen, daar zijn we blij mee en dat maakt ons trots.’

Foto: Robert Bos/ The Hague Royals