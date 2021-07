Boerenprotest woensdag op het Malieveld: houd rekening met mogelijke overlast en afsluitingen

Naar verwachting komen duizenden boeren woensdag weer naar Den Haag om te demonstreren. De gemeente neemt daarvoor zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen, maar wil nog niet zeggen hoe die er concreet uitzien.

‘De organisator van de demonstratie heeft aangegeven dat een groot deel van de demonstranten met het openbaar vervoer of eigen vervoer komt. Zij verwachten een beperkt aantal tractoren’, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Voor de tractoren is er parkeerplek op de Boorlaan, de verharde weg bij het Malieveld. ‘Mocht er toch een groter aantal tractoren komen, dan kunnen er op de wegen rond het Malieveld plekken worden gecreëerd om te parkeren, zoals bij eerdere demonstraties.’

Overlast en afsluitingen

Volgens de gemeente kan het zijn dat de demonstratie leidt tot overlast en afsluitingen. Via Twitter maken de gemeente en politie woensdag updates bekend over eventuele afsluitingen. Daar wil de gemeente nu nog niks over zeggen. Vervoerder HTM zal ook via Twitter communiceren over mogelijke tramomleidingen.

De laatste boerendemonstratie in de stad was in november 2020. Vrachtwagens van defensie stonden toen onder andere op het Korte Voorhout om de binnenstad af te sluiten.