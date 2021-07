Diploma’s uitreiken en collega’s ontmoeten doet Campus Den Haag op de ‘camping’

De binnentuin van Wijnhaven, het hart van Campus Den Haag van de Universiteit Leiden, is voor drie weken ongebouwd tot campingterrein. Op de ‘camping’ kunnen collega’s elkaar weer ontmoeten, zullen diploma-uitreikingen zijn en is er de mogelijkheid voor typische campingactiviteiten zoals midgetgolf. ‘We willen op een ludieke manier dit ingrijpende jaar met elkaar afsluiten’, zegt Victor Koppelmans van de Faculteit Governance and Global Affairs.

Op verschillende tijdsloten kunnen ook collega’s elkaar weer een treffen om te ontbijten, lunchen, borrelen of dineren. ‘Veel collega’s hebben elkaar ruim vijftien maanden niet gezien. Ook als je niet van kamperen houdt is dit een leuke manier om elkaar eindelijk weer eens te ontmoeten’, zegt eventmanager Eveline van Boxel.

Decaan Erwin Muller is enthousiast: ‘Het is een prachtig initiatief om dit moeilijke, ingrijpende en bijzondere jaar goed af te sluiten.’ Ook zullen studenten dus op de camping hun diploma krijgen. ‘Voor onze studenten is dit een unieke manier om hun diploma te krijgen. Maar we verwelkomen ook de kinderen van de Weekendschool, studentenverenigingen komen borrelen én van iedere faculteit komen groepen collega’s langs.’

