Grasveld Malieveld nu nog goed, maar na boerenprotest nog steeds? ‘We hebben afspraken gemaakt’

De grasmat van het Malieveld ligt er tiptop bij in afwachting van het boerenprotest in Den Haag van woensdag. Maar is dat na afloop van de demonstratie nog steeds het geval? Staatsbosbeheer heeft afspraken gemaakt met de organisatie achter de demonstraties. Die afspraken moeten ervoor zorgen dat de protesterende boeren er niet opnieuw een ravage van maken. ‘Dan kan het gras de dag goed verwerken.’ Dat schrijft mediapartner Omroep West.

Zo moeten tractoren, podiumwagens en andere voertuigen op het asfalt blijven staan. Alleen bezoekers te voet mogen het gras op. ‘Wij gaan ervan uit dat de organisatie zorgt dat iedereen zich aan deze afspraak houdt’, blikt Mark Kras, de boswachter van het Malieveld, vooruit.

Hoe anders was dat anderhalf jaar geleden. Honderden tractoren parkeerden toen hun voertuig op het Malieveld en lieten diepe bandensporen achter in het gras. ‘De laatste keer dat de boeren kwamen, ruim een halfjaar geleden, ging het beter. Toen werden de trekkers op het Noorderhout geparkeerd.’

‘Meer gras en wortels dan gebruikelijk’

Dat het gras op het Malieveld er nu zo goed bij ligt, komt mede door de coronacrisis. Vanwege de maatregelen zijn er het afgelopen jaar veel minder evenementen en demonstraties geweest. ‘De grasmat bevat meer gras en wortels per decimeter dan gebruikelijk’, vertelt Kras.

Het gras herstelt zich op dit moment dan ook sneller na een evenementen dan normaal. ‘Ruim een week geleden was het Veteranendag. Na een week was het veld hersteld omdat de wortels beter zijn.’ Op het Malieveld ligt een speciaal soort gras dat beter bestand moet zijn tegen mensenmassa’s. ‘Daar hebben we flink in geïnvesteerd. Op het Malieveld worden ook popconcerten georganiseerd en dan moet de grasmat op orde blijven. Maar goed, het blijft gras.’

CPC Loop

En dat wil boswachter Mark Kras ook de protesterende boeren meegeven voor woensdag. ‘Ze zijn van harte welkom, maar niet de enige gebruikers. Wij willen later dit jaar ook de Tong Tong Fair en de CPC Loop nog ontvangen.’