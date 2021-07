Leer meer over online veiligheid van je wijkgenoten of word digitaal ambassadeur

Jeugdbescherming onder verscherpt toezicht, Hart voor Den Haag wil spoeddebat

Er moet met spoed worden gedebatteerd over de situatie bij Jeugdbescherming, daarvoor pleit Hart voor Den Haag. Jeugdbescherming in Den Haag komt zes maanden onder verscherpt toezicht te staan omdat ze tekortschiet: passende hulp wordt niet snel genoeg geboden. In die periode van verscherpt toezicht moeten betrokken partijen in de regio tot een gezamenlijke aanpak komen die zorgt voor een passend hulpaanbod.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid stellen in hun rapport dat de jeugdbeschermingsregio Zuid West, waar Haaglanden onder valt, er niet in slaagt om elk kind ‘tijdig van passende hulp te voorzien’.

Oorzaak daarvoor is volgens de inspecties dat er geen effectieve bovenregionale samenwerking is die nodig is voor de juiste zorg. ‘Verder is in de regio Zuid West het proces, om te komen tot passende hulp voor kinderen met een maatregel, verschillend georganiseerd en hierdoor zodanig complex, dat dit de tijdige inzet van passende hulp vertraagt.’ De inspecties gaan hierover ook ‘indringende gesprekken voeren met de regio en gemeenten’.

Het intensieve toezicht moet eraan bijdragen dat de problemen worden aangepakt en dat alsnog elk kind met een beschermingsmaatregel, op korte termijn, passende hulp krijgt. Ook zou er sprake zijn van landelijke belemmeringen om tijdig passende hulp te kunnen bieden. Verantwoordelijk ministers worden daarop aangesproken door de inspecties.

Het ontbreken van voldoende specialistische hulp is een groot knelpunt, óók in #denhaag. Er zijn wachtlijsten bij oa gezinshuizen, ggz en ambulante #jeugdhulp! Ik ben benieuwd of de wethouder nu ook zal aangeven dat er niets ad hand is 🤔 Zeer zorgelijk @GDMDenHaag @ADDenHaag https://t.co/KN5LzVZa2v — Janice Roopram (@JaniceRoopram) July 5, 2021

Spoeddebat voor zomerreces

‘Het is onaanvaardbaar dat de wachttijden voor specialistische hulp te lang zijn. Kwetsbare kinderen horen binnen drie maanden geholpen te worden met passende zorg. In de praktijk duurt het vaak langer, jongeren komen op een wachtlijst te staan. Deze kinderen zitten in een noodsituatie en moeten zo snel als het kan geholpen worden’, vinden raadsleden Richard de Mos en Janice Roopram.

Een spoeddebat zou nog voor het zomerreces moeten plaatsvinden. ‘Dit is een te ernstige situatie om eerst even rustig op reces te gaan. Deze kwetsbare kinderen moeten op steun vanuit de politiek kunnen rekenen.’

‘Gemeente kan de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg kennelijk niet aan’

Ook bij andere partijen wordt er met verbazing gereageerd op het rapport. ‘613 miljoen extra voor jeugdzorg in 2021. Het lukt de gemeente nog steeds niet om adequate zorg te bieden. Was decentralisatie van de zorg wel een goed idee? De gemeente kan de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg kennelijk niet aan’, schrijft Nur Icar, fractievertegenwoordiger van Islam Democraten.

‘Kwetsbare kinderen krijgen nog steeds niet op tijd de passende hulp die ze nodig hebben, zo blijkt uit het vervolgrapport van de Inspectie’, tweet Erlijn Wenink (GroenLinks). ‘Zo schrijnend dit.’