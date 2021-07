Kamperen in de zomervakantie? Daar hoef je de stad niet voor uit!

Nog twee weken wachten en dan begint voor het basis- en voortgezet onderwijs de zes weken durende zomervakantie. In het eerste weekend is het voor bewoners rond het Zuiderpark meteen mogelijk om te gaan kamperen; in het weekend van 16 juli is de buurtcamping te vinden in het Zuiderpark. Twee weken later (30 juli) wordt er voor Laak en Spoorwijk een buurtcamping georganiseerd, op het voetbalveld van Don Bosco Rijswijk.

Het recept van de buurtcamping is simpel: op een terrein in de eigen buurt kan er een weekend lang gekampeerd worden. Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd zoals een gezamenlijke barbecue en is er ruimte voor kunst, sport, theater en muziek. De enige verplichting is dat je ook echt in de buurt van de buurtcamping moet wonen, want die is bedoeld voor inwoners van het omliggende postcodegebied.

Om ervoor te zorgen dat ook gezinnen zonder budget naar de camping kunnen gaan startte Marike ten Have een crowdfunding. ’10 gezinnen met kinderen die ik ken in Den Haag kunnen door allerlei omstandigheden al jaren nooit ergens heen. Ik gun ze een paar dagen op de buurtcamping in Spoorwijk.’ Inmiddels is er 1.790 euro ingezameld.

Verbindingen in de buurt versterken

Het idee voor een buurtcamping kwam van de in Amsterdam wonende Roderik Schaepman. Door te kamperen in je eigen omgeving hoopt men (nieuwe) verbindingen in de buurt te versterken, simpelweg door elkaar tegen te komen, met elkaar te praten en samen iets te ondernemen.

De buurtcampings worden gerund door lokale vrijwilligers. Beide campings in Den Haag kunnen nog wel wat hulp gebruiken bij de organisatie. Gedurende de kampeerdagen zijn op het terrein de dan geldende coronamaatregelen van kracht.

In 2017 ging Den Haag FM langs bij de buurtcamping Zuiderpark, bekijk hier de reportage.

