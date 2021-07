Krijsende jonge meeuwen op straat: dit moet je doen (en dit vooral niet)

Ze kunnen heel hard schreeuwen en lopen soms moederloos alleen over straat: jonge meeuwen. Juli is de maand dat de dieren zelfstandig worden en leren vliegen. De Dierenambulance Den Haag krijgt geregeld belletjes over de meeuwen, maar je kan ze het beste met rust laten, adviseert de Dierenambulance.

De Dierenambulance heeft een aantal tips voor wat je kunt doen als je zo’n jonge meeuw op straat ziet. Als het jong gezond is, hoef je niks te doen. De Dierenambulance zal dan ook niet komen om het jong weg te halen.

‘Jonge meeuwen hebben zo’n vijf dagen nodig om te leren vliegen en in de tussentijd houden de ouders het jong in de gaten. Meeuwen zijn beschermde dieren volgens de Wet natuurbescherming. Als wij geen goede reden hebben om in actie te komen, dan mogen wij dat simpelweg niet doen’, zegt Linette Eveleens van de Dierenambulance. Aan de geluidsoverlast is helaas weinig te doen. Bedenk dat deze periode slechts enkele weken duurt.

Foto’s: Dierenambulance Den Haag

Tips

• Niet gewond: Is het meeuwenjong niet gewond, heeft hij een volledig verenpak en is hij groter dan een A4’tje? Laat maar lopen. Hij is groot genoeg en komt er wel.

• Pluizig jong: Als een volledig pluizig jong op straat loopt, in een binnentuin of op een balkon zit, plaats hem dan terug bij het nest. Het jong is nog te klein om te leren vliegen.

• Drukke weg: Zie je een jong op of langs een drukke weg, probeer hem dan te verplaatsen naar een veiligere plek. Wel dichtbij, zodat de ouders hem niet kwijt raken.

• Gewond: Als een jong gewond is, breng hem naar Vogelopvang De Wulp of bel Dierenambulance Den Haag.

• Geen ouders: Als beide ouders spoorloos zijn, bel Vogelopvang De Wulp of Dierenambulance Den Haag voor advies. Je kunt het jong ook zelf bijvoeren met geweekte brokken kattenvoer of hondenvoer tot hij groot genoeg is. Maar pas op: teveel voeren kan ervoor zorgen dat ze lui worden.

• Boze ouders: Bij aanvallende ouders in tuinen kun je een parasol of partytent opzetten of een andere afscherming maken, zodat de meeuwenouders de mensen niet zien en dus ook niet aanvallen.

