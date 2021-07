Leer meer over online veiligheid van je wijkgenoten of word digitaal ambassadeur

Wie meer wil leren over online veiligheid en hoe je je kan beschermen tegen bijvoorbeeld internetfraude kan terecht bij een ‘digitale ambassadeur’ in je eigen wijk. Die geeft buurtgenoten tips over veilig internetten. ‘Zo worden meer mensen zich bewust van de risico’s en weten ze beter wat ze eraan kunnen doen, aldus wethouder Saskia Bruines.

Het project begon in november in Wateringseveld, Morgenweide en Loosduinen. Nu komen ook de Vruchtenbuurt, Bloemenbuurt, Bezuidenhout en Mariahoeve aan de beurt.

De gemeente werkt samen met de politie om iets te doen aan online criminaliteit. Zeker omdat het steeds meer voorkomt. Zoals bijvoorbeeld phishing, waarbij criminelen proberen online je geld te stelen.

Ook vrijwilliger worden?

Inwoners kunnen zich aanmelden om digitaal ambassadeur te worden bij ‘Digitaal Veilig in de Wijk’. ‘Zij hoeven geen cyberexperts te zijn maar krijgen wel trainingen in digitale veiligheid zodat ze goed voorbereid de wijk kunnen informeren’, aldus de gemeente. Via flyers, voorlichtingen en artikelen in de wijkkrant informeren de ambassadeurs de buurt over digitale veiligheid.

Op 7 en 14 juli zijn er nieuwe trainingen voor ambassadeurs. Aanmelden kan via digitaalambassadeur@denhaag.nl