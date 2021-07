Bas is gevaccineerd maar kreeg toch corona na feestweekend: ‘Een huisgenoot waarschuwde me’

De afgelopen dagen zijn er in Den Haag steeds meer meldingen van coronabesmettingen bijgekomen. Hoewel hij gevaccineerd werd met het Janssen-vaccin is ook student Bas Boudewijn inmiddels besmet en zit hij in quarantaine in zijn studentenwoning. ‘Het is nu de GGD-test afwachten en hopen dat ik niet zieker word dan nu’, zegt hij. ‘Het is gelukkig niet zo dat ik op de IC lig.’

Waar hij het virus precies heeft opgelopen weet hij niet. ‘Ik ben vrijdag naar een feestje bij The Shore geweest en zaterdag bij Laakkwartier tegen ADO. Ik vermoed dat het feestje de plek is geweest omdat ik hoor dat daar meer besmettingen vandaan komen’, zegt hij met een schorre stem, terwijl er ook wordt gekucht. Ook in zijn directe omgeving testten meer mensen positief.

GGD Haaglanden laat weten dat er bij hun geen besmettingshaard bekend is door het strandfeest. ‘Daar hebben wij geen gegevens over’, laat de woordvoerder weten. Het RIVM schrijft dat je na een coronavaccinatie alsnog besmet kan worden met het virus en ook andere kan besmetten. ‘De vaccinatie beschermt tegen ziek worden.’

The Shore

The Shore laat weten dat er ook bij hun in de buurt mensen besmet zijn geraakt. ‘Maar het is onduidelijk of het bij ons is geweest of een dag voor dat feest. Dat is allemaal erg onduidelijk’, vertelt Thomas Franse, een van de eigenaren. Want de dag voor het strandfeest waren er feestjes bij de Haagse hotelschool, daar zijn zeker 50 studenten besmet geraakt. ‘We sluiten niet uit die studenten hier zijn geweest. De dag ervoor hadden ze een groen vinkje op de coronacheck-app en die is 40 uur geldig. Als feesten op deze manier mogen van de overheid, is het niet waterdicht.’

Bij The Shore waren zo’n 1400 tot 1500 mensen. ‘Als ondernemer baal ik dat dit de nasmaak is. Alles liep zoals gehoopt. De energie zat er in en er kwam echt wat los. Het was een avond met enorm veel plezier en blije mensen.’ Thomas baalt dat een paar dagen later dit verhaal rondgaat. ‘Je verwacht het niet met groen licht van de overheid. We hebben ons gehouden aan de regels, hadden zelfs extra beveiliging en extra EHBO. Bezoekers moesten bij de ingang de QR-code in de coronacheck-app laten zien en hun identiteitskaart.’

Hoestje

‘Ik had na dit weekend een hoestje, maar dat kan met dat gezuip en gerook op een feest’, zo blikt hij terug. ‘Maar een huisgenoot waarschuwde me, toen hebben we een thuistest gehaald en was ik ineens positief. Vandaag heb ik me bij de GGD laten testen. Het lijkt me niet dat die negatief zal zijn, die kans lijkt me klein gezien hoe ik me nu voel.’ Hoewel Bas zelf alweer snel naar een feest is gegaan ligt de schuld ook deels bij de overheid. ‘We doen het met hun regels. We mochten dansen met Janssen. Je gaat er toch van uit dat het dan veilig is.’

‘Misschien gaat het wel te snel allemaal’

Toch zegt hij ook dat de snelle versoepeling van de coronamaatregelen na de lockdown onwerkelijk voelden. ‘Misschien gaat het wel te snel allemaal’, zegt Bas nu. Het aantal nieuwe besmettingen loopt de afgelopen dagen weer op en het kabinet heeft inmiddels het OMT om een nieuw advies gevraagd. ‘Het is heel dubbel allemaal: het terras was weer heerlijk, maar misschien gaat het wel te snel en hebben we aan het einde van de zomer weer maatregelen. Ik vraag me af of mensen en kleine bedrijven dat wel aankunnen.’

Tweede dag thuisquarantaine

Het is voor Bas de tweede dag dat hij nu in thuisquarantaine zit. ‘Ik word er nog niet heel blij van’, zegt hij laconiek. ‘Ik leef nu gescheiden van mijn huisgenoten. Ik zit binnen.’ Mochten huisgenoten ook positief zijn dan kan hij iets meer door zijn studentenwoning bewegen. Boodschappen doen zit er in ieder geval even niet in zolang hij klachten heeft. ‘Voor de komende dagen moet ik even kijken wie er kan helpen.’