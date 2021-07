The City is Ours: deze 450 activiteiten kunnen jongeren deze zomer doen in Den Haag

LIVEBLOG: Boeren met trekkers na blokkade over fietspad naar Malieveld

Het Malieveld zal vandaag weer het toneel zijn voor protesterende boeren, van 11 tot 14 uur staat het protest van Agractie gepland. Naar verwachting komen er duizenden boeren naar Den Haag om te demonstreren tegen het stikstofbeleid van de overheid.

Op de Utrechtsebaan is inmiddels een korte file te zien door trekkers die naar het Malieveld willen gaan. District8 ziet op de Boslaan en de Zuid Hollandlaan een grote drukte, waardoor een flinke verkeerschaos is ontstaan.

Tekst gaat verder onder tweet.

Inmiddels zijn er nog meer boeren rondom het #Malieveld in #DenHaag. Op de #Boslaan en #ZuidHollandlaan ontstond hierdoor een flinke verkeerschaos. pic.twitter.com/3F1OJ72RTK — Redactie District8.net (@RedactieD8) July 7, 2021

Trekkers rijden over fietspad

Op hun route naar het Malieveld werden trekkers door de politie tegengehouden. Den Haag FM-verslaggever Marijke Lagas zag dat boeren vervolgens via het fietspad hun route wilden vervolgen. Dat gebeurde onder luid getoeter. ‘Ze mochten er niet langs, dus zijn ze via het fietspad langs de Utrechtsebaan gereden.’ Ook in de Javastraat zijn rijen boeren te zien op weg naar de demonstratie.

Tekst gaat verder onder tweet.

Politie blokkeert kruispunt bij Malieveld. Maar boeren steken tussendoor en pakken fietspad tussen HaagseBos en Utrechtsebaan @DenHaagFM #boerenprotest pic.twitter.com/1Gv6J8csLY — Marijke Lagas (@marijkelagas) July 7, 2021

Inmiddels is te zien dat boeren met trekkers via de Neherkade onderweg zijn naar het Malieveld. Er zijn reeds 80 trekkers op het Malieveld te vinden terwijl er nog veel boeren onderweg zijn naar het protest. Het Malieveld zou inmiddels voor trekkers zijn afgesloten. Twitteraar Bob van Keulen ziet dat ze naast het Haagse Bos worden geparkeerd.

Tekst gaat verder onder tweet.

De boeren komen langs over de #neherkade op weg naar het #malieveld. pic.twitter.com/ebPbOr49mo — Justin Cromberge (@JustinCromberge) July 7, 2021

‘Ik denk dat ze geleerd hebben van eerdere protesten’

‘Er staan ongeveer 50 tractoren in een halve cirkel op het Malieveld’, vertelt verslaggever Erik Koijman. ‘Ik heb veel jonge knechten gezien, jongeren die het boerenbedrijf willen overnemen. Als je met die jongens praat, dan hoor je de liefde voor het natuur.’

In tegenstelling tot eerdere acties is het vooralsnog rustig in Den Haag. Eerder kwamen boeren onder meer via het strand naar de stad. ‘Ik denk dat ze geleerd hebben van eerdere protesten. Ik verwacht geen hele harde acties in de binnenstad vandaag.’

Tekst gaat verder onder foto.

Nog geen vertraging bij HTM

Ook bij de HTM merken ze nog niet veel van het protest in de binnenstad. ‘Wij zorgen voor goede informatie, zodat we snel kunnen schakelen als dat nodig mocht zijn’, vertelt Marijke Poppelier in Haags Bakkie op Den Haag FM. ‘Vooralsnog is het vrij rustig.’

Tekst gaat verder onder tweet.

die boeren zijn zo vaak op het malieveld, ze kunnen er beter gewassen gaan verbouwen ondertussen#jatoch — Arjen Lubach (@arjenlubach) July 7, 2021

‘Klimaatgekkies moeten ook eten’

Op het Malieveld zijn trucks te vinden met daarop de teksten ‘politiek, besef heel goed: no farmers no food’ en ‘politiek: dit pikken wij niet!’. Op protestborden van boeren zijn teksten als ‘trots op onze boeren’ en ‘klimaatgekkies moeten ook eten’ te lezen. Onder meer Derk Boswijk (CDA), Thom van Campen (VVD) en Tjeerd de Groot (D66) zullen spreken bij de demonstratie.

Tientallen tractoren van A12 bij Utrecht gehaald

De politie heeft woensdagochtend enkele tientallen tractoren van de A12 bij Utrecht van de snelweg gehaald. Ze waren op weg naar het Malieveld voor het boerenprotest. Een politiewoordvoerder zegt tegen mediapartner Omroep West dat waar mogelijk wordt bekeurd, maar hoeveel boetes precies zijn uitgedeeld, weet hij niet.

De tractoren werden omstreeks 08.30 uur van de snelweg begeleid, ‘om de reden dat ook vandaag en alle andere dagen in het jaar tractoren zich niet op de snelweg horen te begeven’, aldus de woordvoerder.

Tekst gaat verder onder tweet.

Oh Jezus pic.twitter.com/EGMbnGI9Q0 — Max – Daisy Merollin (@maxIaadvermogen) July 7, 2021

Korte file A12

Rond 9 uur is er op de A12 voor het Malieveld een korte file te zien. Volgens de ANWB gaat het om een vertraging van een kwartier. Verwacht wordt dat het in de loop van de ochtend drukker wordt.

Tekst gaat verder onder tweet.

#Malieveld #boerenMoe ik ben de acties van die boeren zo moe! Niet de boeren die milieu vriendelijk boeren! Maar de megastallen stikstof veroorzakende aso hufters! De veevoerindustrie! — Henny Plat #gevaccineerd ✊🏻✊🏻✊🏻 (@HennyPlat) July 7, 2021

‘Boeren hebben het recht om te boeren’

‘Onze agrarische sector ligt onder vuur. Nederland is volledig de weg kwijt’, valt op een flyer te lezen. Ze zijn tegen gedwongen verkoop, zonnepanelen op landbouwgrond of grootschalige woningbouw op boerengrond. ‘Boeren hebben het recht om te boeren’, zo vindt men.

Agractie weet niet hoe de boeren naar Den Haag komen. Volgens de actiegroep moeten ze dat zelf weten. ‘Of dat nou met de auto, de trein of de tractor is. Het belangrijkste is dat je er bent.’ Mediapartner Omroep West weet dat de eerste trekkers rond half 8 op het Malieveld aankwamen.

Tekst gaat verder onder tweet.

Lang niet gehoord, het geluid van tractoren en toeters…. de boeren zijn back in town! #DenHaag #boerenprotest #Benoordenhoutseweg

Voorzichtig met het gras van het #Malieveld, dames en heren. — karla bloemendal (@karlabloem) July 7, 2021

Trekkers op het Malieveld

Op social media is te zien dat een aantal trekkers daadwerkelijk op het Malieveld staat of rijdt, afgesproken was dat er op het asfalt zou worden geparkeerd. ‘Wij gaan ervan uit dat de organisatie zorgt dat iedereen zich aan deze afspraak houdt’, zei Mark Kras, de boswachter van het Malieveld, een dag voor het geplande protest.

Tekst gaat verder onder tweet.

De eerste trekkers zijn op het Malieveld. Ze moeten nu verplaatst worden, zodat aan deze kant straks het podium kan komen te staan. #boerenprotest pic.twitter.com/Uig6WJepRw — Lydia van Rooijen 🐄 (@Lydienee) July 7, 2021

Parkeren op Bezuidenhoutseweg

De gemeente Den Haag laat weten dat er ruimte op de Bezuidenhoutseweg is om te parkeren. Daarbij houdt ze rekening met verkeersoverlast. Mocht er toch een groter aantal tractoren komen, dan kunnen er op de wegen rond het Malieveld plekken worden gecreëerd om te parkeren, zoals bij eerdere demonstraties’, liet een woordvoerder dinsdag weten.

Tekst gaat verder onder tweet.

Vandaag wordt er gedemonstreerd op het Malieveld. Een deel van de demonstranten komt met tractoren. Er is ruimte om deze te parkeren op de Bezuidenhoutseweg. Dit kan voor verkeersoverlast zorgen. Demonstranten dienen zich, net als ieder ander, aan de verkeersregels te houden. — Newsroom Den Haag (@Newsroom070) July 7, 2021

Peter R. de Vries

Het bestuur van Agractie liet dinsdagavond weten dat het protest vandaag gewoon doorgaat, ondanks de aanslag op Peter R. de Vries. Op het Malieveld zal vandaag ook aandacht zijn voor wat er gisteravond gebeurde in Amsterdam.

Tekst gaat verder onder tweet.

Statement van Agractie, organisatie van het Boerenprotest. Protest gaat door, maar wel wordt er op het Malieveld aandacht besteedt aan de aanslag op Peter R. de Vries. pic.twitter.com/siPGI3dBkw — Jorinda Teeuwen (@JorindaTeeuwen) July 7, 2021

Tweede Kamerlid Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging steunt het protest vandaag. ‘Had het moeten worden afgelast in verband met aanslag op Peter R. de Vries? Nee, dat vind ik niet. Demonstreren is een grondrecht dat hoort bij vrijheid en democratie. Juist dat moeten we koesteren.’