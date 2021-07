Coronavirus: voor tweede dag op rij ruim 100 nieuwe positieve tests

Het aantal gemelde positieve coronatests is de afgelopen dagen weer flink opgelopen in Den Haag. Woensdag was er sprake van 129 nieuwe besmettingen, op dinsdag waren dat er 125. Tot aan begin van juli lag het aantal besmettingen op gemiddeld rond een twintigtal nieuwe positieve tests per dag.

Gemeten over heel Nederland zijn er in de voorbije dag 3.600 positieve coronatests gemeld. Dat is veel meer dan de afgelopen dagen het geval was. Veruit de meeste positieve tests komen van jongeren, zo zei De Jonge voorafgaand aan een overleg in de Tweede Kamer. Het is daarom niet aannemelijk dat ze zullen leiden tot nieuwe ziekenhuisopnames.

Omdat de cijfers in het hele land oplopen vraagt het kabinet een spoedadvies van het Outbreak Management Team om te weten of er nieuwe maatregelen nodig zijn. Het kabinet besloot eerder al dat er na een vaccinatie met Janssen twee weken gewacht moet worden voor er een groen scherm kan komen in de CoronaCheck-app.