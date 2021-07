Drie growshops half jaar gesloten na aantreffen materiaal voor illegale hennepteelt

Drie growshops in de Weimarstraat, Apeldoornselaan en de Lekstraat zijn voor de duur van zes maanden gesloten. Dat heeft burgemeester Jan van Zanen besloten. In de growshops werden spullen aangetroffen die worden gebruikt bij illegale professionele hennepteelt, deze zijn in beslag genomen. Dat gebeurde in april bij integrale controles van het Haags Economisch Interventie Team.

Bij twee van de drie panden heeft de eigenaar het huurcontract ontbonden. In het derde geval is door de ondernemer een spoedprocedure aanhangig gemaakt bij de Rechtbank. De gemeente is door de rechter in het gelijk gesteld.

‘Laat dit een helder signaal zijn naar andere growshops in Den Haag. Ondermijnende criminaliteit pakken we stevig aan’, zegt burgemeester Van Zanen.