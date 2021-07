The City is Ours: deze 450 activiteiten kunnen jongeren deze zomer doen in Den Haag

We hebben er een tijd op moeten wachten maar deze zomer is er weer van alles te doen in de stad. Voor iedereen tot en met 27 jaar worden meer dan 450 evenementen georganiseerd tijdens het Zomerprogramma070 The City is Ours. En tijdens de Olympische Spelen is er op Scheveningen het Olympic Festival waar je allerlei sporten kan doen én op grote schermen kan kijken naar de Spelen in Tokyo.

‘Jongeren hebben zo’n lastige tijd gehad, dus er moet wat extra’s gedaan worden’, vertelt Monique van der Meijden in het radioprogramma Haags Bakkie. Van tevoren heeft de gemeente aan jongeren gevraagd wat ze graag wilden doen. ‘We hadden yoga bedacht, maar dan zeiden de jongeren: nou sorry, maar dat gaan wij echt niet doen’, lacht Monique.

Stadscamping

De activiteiten zijn heel veelzijdig. Zo komt er in Loosduinen een stadscamping waar 75 jongeren elke avond kunnen kamperen. ‘Ze kunnen lekker onder elkaar zijn, zoals het eigenlijk hoort. Er staan duurzame kartonnen tenten klaar.’

Op de Binckhorst komt een Urban Playground en in het Zuiderpark worden vanaf 23 juli ieder weekend evenementen georganiseerd van Den Haag Inside Out. ‘Dan kan je helemaal los met artiesten en workshops rappen.’

Het @zomerprogramma070 is bekend gemaakt, jongeren tot 27 jaar kunnen deze zomer elke dag iets leuks doen in hun eigen stad https://t.co/pybrpwJ6GS pic.twitter.com/0Y18P3Y2aK — Newsroom Den Haag (@Newsroom070) July 6, 2021

Olympic Festival

Op het strand van Scheveningen kan je tijdens het Olympic Festival veertig sporten uitproberen: van Cruijff courts tot suppen of zeilen in een groot waterbassin. Het festival is voor iedereen, niet alleen voor jongeren.

Naast zelf sporten, hangen er ook grote schermen waar je de Olympische Spelen kan kijken. Daarnaast worden daar ook de Nederlandse atleten gehuldigd die op de Olympische Spelen een medaille halen. ’24 uur nadat ze klaar zijn komen ze terug naar Nederland, omdat ze niet in Tokyo mogen blijven. Het wordt een fantastisch Olympisch sfeertje op het strand’, vertelt Niels van Vliet van de afdeling sport van de gemeente.

Op het festival is er dagelijks plek voor 7500 bezoekers. Vanwege de coronamaatregelen moeten mensen wel anderhalve meter afstand houden en ook de hygiënemaatregelen gelden er.

Gratis sportactiviteiten in de stad

Ook in de acht stadsdelen worden sportactiviteiten georganiseerd. Zoals freerunnen, handboogschieten, break dancen en clinics handbal. ‘Veel mensen hebben niet de middelen om naar het strand te komen en een kaartje voor daar kost 13,50 euro.’ De activiteiten in de stad zijn gratis. ‘Je kan bij jou om de hoek kennismaken met verschillende sporten.’ Wie mee wil doen met een groep kan zich aanmelden via meedoen@teamnlolympicfestival.nl.

