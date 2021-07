Vijf jaar Schuldenlab070: ‘Onconventionele oplossingen zijn nog steeds keihard nodig’

The City is Ours: deze 450 activiteiten kunnen jongeren deze zomer doen in Den Haag

Het is vijf jaar geleden dat in Den Haag Schuldenlab070 werd opgericht. Het lab kwam er om innovatieve oplossingen voor armoede en schulden te ontwikkelen, waaronder een collectieve afhandeling van schulden en in sommige gevallen de focus meer op perspectief voor de toekomst dan op de schuld zelf te leggen. ‘Het is goed dat Den Haag het heeft aangedurfd om voor onconventionele oplossingen te gaan. Dat was en is nog steeds keihard nodig’, vindt wethouder Bert van Alphen (GroenLinks).

Onder het motto ‘It takes a city to solve debt’ werd door het stadsbestuur in 2016 samen met twintig partners het Schuldenlab070 opgericht. De samenwerking kwam er omdat de schuldenproblematiek zó groot was dat de gemeente dit niet alleen kon oplossen.

In Den Haag kwam er onder meer het Jongeren Perspectief Fonds, het Sociaal Hospitaal en Collectief Schuldregelen (CSR) om de problemen aan te pakken. Inmiddels zijn er ook zes andere gemeenten aan de slag gegaan met een Schuldenlab en bestaat er het SchuldenlabNL waar lokaal succesvolle projecten landelijk worden ingezet.

Oud-wethouder Rabin Baldewsingh bij de oprichting van Schuldenlab070 in 2016.

CSR kwam er in 2018 met de bedoeling om een collectieve afhandeling te regelen voor schuldendossiers. De gemeente Den Haag en schuldeisers maken daarbij vooraf afspraken over de afhandeling van openstaande schulden. Dat zorgt voor minder administratieve rompslomp, een snellere doorloop en minder stress voor mensen met schulden. Een procedure duurt daarmee twee maanden in plaats van ruim een jaar.

Kijken naar het perspectief

In het Sociaal Hospitaal wordt per gezin gekeken naar het perspectief, daarop volgt de vraag welke problemen opgelost moeten worden om dat perspectief te bereiken. ‘Zo kan het de ene keer nodig zijn om schulden af te lossen, de andere keer maakt het regelen van een woning een belangrijk verschil.’ 150 Haagse multi­probleemgezinnen hebben met deze werkwijze een nieuw perspectief gekregen.

Ook financieel werd er winst behaald: de maatschappelijke kosten van een multiprobleemgezin zijn gemiddeld 104.000 euro per jaar. Nu wordt er in het eerste jaar na de doorbraak 6.597 euro per gezin bespaard en 13.945 euro per casus aan maatschappelijke kosten die op korte termijn voorkomen zijn.

Perspectief van mensen met schulden staat centraal

‘Misschien wel de grootste innovatie van Schuldenlab070 is immers dat we het perspectief van mensen met schulden centraal zijn gaan stellen. Als je die keuze maakt, is de terugbetaling van schulden niet het vraagstuk dat opgelost moet worden, maar: hoe krijgen we deze persoon weer op de rit?’, zegt Fred Dukel waarnemend algemeen directeur Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten.

Nieuwe, innovatieve oplossingen

‘Het is goed dat Den Haag het heeft aangedurfd om voor onconventionele oplossingen te gaan. Dat was en is nog steeds keihard nodig’, stelt wethouder Van Alphen. ‘Dit heeft bovendien de weg vrijgemaakt voor het ontstaan van SchuldenlabNL, waar succesvolle innovaties landelijk worden uitgerold.’

‘Als je blijft doen wat je altijd deed, zal je krijgen wat je altijd kreeg en Kan niet bestaat niet: twee belangrijke cultuurdragers die het verschil hebben gemaakt bij onze zoektocht naar nieuwe, innovatieve oplossingen. Een fikse dosis creativiteit om buiten de lijntjes te kleuren, lef, doorzettingsvermogen en een sterke actiegerichtheid maken het DNA van Schuldenlab070 compleet.’

Jaar lang aandacht voor schuldenproblematiek

Om het jubileum in Den Haag kracht bij te zetten zal er het hele jaar aandacht zijn voor schuldenproblematiek. Vandaag is er een digitale bijeenkomst waarin wordt gezocht naar nieuwe thema’s om mensen met schulden te helpen. In het komend jaar zet Den Haag in op relatief nieuwe projecten zoals Doorbraakhypotheek (waarbij mensen met een laag of minimum inkomen worden geholpen aan een eigen woonplek) en SchuldZero (waarbij jongeren wordt geleerd om te gaan met geld).

