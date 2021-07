Bijna duizend meldingen in een maand over overlast Scheveningen: vooral over parkeerellende, geluidsoverlast en verkeersovertredingen

Op het meldpunt Overlast Scheveningen van de gemeente Den Haag komen vooral meldingen binnen over foutgeparkeerde scooters en auto’s, geluidsoverlast en verkeersovertredingen. Dat laat een woordvoerder weten na vragen van Den Haag FM. Sinds begin juni 974 meldingen doorgegeven op het meldpunt, 731 klachten zijn inmiddels afgehandeld, 127 zijn nog in behandeling en 87 meldingen zijn nog in afwachting van behandeling.

In alleen al de afgelopen week kwamen er 142 meldingen binnen op het meldpunt, meer dan een derde van de klachten ging over foutief geparkeerde voertuigen. Dezelfde top drie van meldingen komt wekelijks naar voren. Volgens de woordvoerder was er sprake van een rustige week gezien het aantal meldingen, dit vanwege minder mooi weer. Op warmere dagen kan het aantal meldingen oplopen tot 300 per week.

Sinds april kan overlast op Scheveningen worden doorgegeven aan een speciaal meldpunt, in juni kwam daar ook een app bij om meldingen door te geven. In de eerste week, zonder de app, kwamen er enkele meldingen binnen. Dat aantal is steeds verder opgelopen, voor de app werd gelanceerd was er al sprake van meer dan honderd meldingen.

Gemeente zoekt structurele oplossing foutgeparkeerde deelscooters

Meldingen over foutgeparkeerde deelscooters worden gedeeld met de aanbieders daarvan zodat zij het probleem kunnen oplossen. Daarnaast zoekt de gemeente samen met hen naar structurele oplossingen zoals meer parkeervakken. Op echt drukke momenten kan er direct worden opgetreden, zo laat de woordvoerder weten.

Ook werden er na meldingen verschillende, gerichte geluidsmetingen gedaan waarbij automobilisten forse boetes hebben gekregen. ‘Een enkeling moest zelfs zonder auto naar huis.’ Meldingen over straatraces hebben tot gevolg gehad dat er een flexibele afsluiting van de Strandweg en de Visserhavenweg kwam. Tevens zijn woonstraten afgesloten geweest om overlast tegen te gaan. De gemeente houdt daarbij in de gaten of deze maatregelen nuttig zijn en of ze, waar nodig, aangepast moeten worden.

Ernstig of bedreigend? Bel 112

De woordvoerder benadrukt dat het bij zeer ernstige of bedreigende meldingen het bellen van 112 de gewenste weg is. ‘Daar is het meldpunt immers niet voor bedoeld.’

Bewoners van Scheveningen hebben een bewaarkaart gekregen waarop is aangegeven wanneer ze waar een melding moeten maken. ‘Meldingen bij het meldpunt zijn vooral doorgeleid naar de handhavingsorganisatie van stadsbeheer en naar de politie, maar kunnen bijvoorbeeld ook terecht komen bij het gemeentelijk veegbedrijf.’ Ook worden ze gebruikt om punten uit het actieplan voor Scheveningen aan te scherpen waar nodig.

