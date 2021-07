Burgemeester krijgt petitie voor betere beveiliging na vernielingen hindoetempel Ram Mandir

Mensen van de hindoetempel Ram Mandir in de Schilderswijk hebben donderdag een petitie aangeboden aan burgemeester Jan van Zanen. De tempel is meerdere malen vernield en de bezoekers willen dat dat stopt. Ze hebben de hulp ingeroepen van de gemeente. De petitie is zo’n 3.200 keer ondertekend.

'De burgemeester heeft beloofd er naar te laten kijken en het te bespreken. Ook heeft hij beloofd langs te komen bij de tempel. Hij had echt een luisterend oor', vertelt Shailesh Biere. Shailesh voelt zich erg serieus genomen door Van Zanen. 'Ik had het gevoel dat hij oprecht was en het serieus gaat oppakken. En gelukkig zit Janice Roopram (van Hart voor Den Haag/Groep de Mos red.) er bovenop. We hopen dat het niet nog twintig jaar gaat duren.'

In maart van dit jaar werden ruiten van de tempel vernield, een aantal jaar eerder was de tempel ook al doelwit , ook toen werden ruiten ingegooid. Volgens de initiator van de petitie zorgen de vernielingen voor ‘een gevoel van onveiligheid voor de bezoekers van de Ram Mandir’.

Grens bereikt

Volgens Shailesh is er echt een grens bereikt. 'We zijn niet het enige instituut dat last heeft van pesterijen. Als je de verhalen hoort krijg je tranen in de ogen.' Hij snapt niet dat dit kan in een vrij land zoals Nederland. 'We hebben hier democratische vrijheid. Maar je wordt gewoon geïntimideerd als je anders doet dan anderen. Dat vind ik heel raar. Mensen verwachten zelf wel tolerantie maar geven dat niet. Dat kan ik niet rijmen in zo'n vrij land.'

Dat er nu een petitie is met 3.200 handtekening is voor de hindoegemeenschap heel wat zegt Shailesh. 'Wij zijn geen harde schreeuwers. Als we ruzie hebben met onze buurman, dan praten we het uit. We houden van harmonie.' Daarom moeten we die 3.200 handtekeningen eigenlijk keer tien zien. 'We zijn heel bescheiden. Maar terughoudendheid helpt niet meer.'

Burgemeester en politie

De mensen achter de petitie hopen dat de burgemeester met de politie wat kan betekenen. 'Zij kunnen het beste inschatten wat voor maatregelen er nodig zijn. Zij hebben de professionele kennis van veiligheid.'

Maar Shailesh denkt ook dat er in de voorlichting nog wel wat gedaan kan worden. 'Onbekend maakt onbemind. Veel mensen zijn niet bekend met onze gebruiken. Dus meer bekendheid bij andere gemeenschappen zou goed zijn. Zoals bij Keti Koti nu gebeurt. Want wij willen met iedereen kunnen samenleven.'