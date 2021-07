Koophuis in Den Haag kost gemiddeld 433.800 euro

De huizenprijzen zijn in Den Haag weer behoorlijk gestegen. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is een huis nu 17,1 procent duurder. Dat meldt makelaarsvereniging NVM, die vandaag de nieuwste cijfers presenteert. De gemiddelde verkoopprijs van een huis in Den Haag was afgelopen kwartaal 433.800 euro. Landelijk gezien is den verkoopprijs gemiddeld 410.000 euro, ook een stijging van 20 procent.

In het tweede kwartaal van 2021 kostte een tussenwoning in Den Haag gemiddeld zo’n 499.000 euro, vorig jaar was dat in het tweede kwartaal dat nog 419.000. Een appartement ging de afgelopen periode gemiddeld weg voor 332.000 euro, dat was vorig jaar nog 278.000 euro, aldus de NVM-cijfers.

Er zijn zo’n 1105 meer woningen verkocht de afgelopen maanden dan dezelfde periode vorig jaar. Ten opzichte van het vorige kwartaal zijn er 16,3 procent meer huizen verkocht. Huizen werden afgelopen kwartaal verkocht binnen 25 dagen. Een jaar geleden was dat 16 dagen.

Kopers gaan ver

‘In het eerste kwartaal van 2021 werden ongeveer twee van de drie verkochte woningen boven de vraagprijs verkocht. Dit kwartaal is dat opnieuw verder opgelopen en gaat inmiddels driekwart van de woningen boven de vraagprijs weg. Ik word geregeld verrast door steeds hogere opbrengsten waarbij het niveau van overbieden ook nog eens stijgt’, zegt Lana Gerssen, NVM-voorzitter van de vakgroep Wonen en praktiserend makelaar.

Volgens NVM-voorzitter Onno Hoes overtreffen de cijfers opnieuw eerdere uitkomsten. ‘Dit is het resultaat van de economische oerwet van vraag en aanbod die ook op de huizenmarkt een zwaar stempel drukt. Het aanbod droogt nog steeds verder op en kopers doen er werkelijk alles aan om een woning te kunnen bemachtigen.’

